Drei Kinder nach Unfallserie in Meitingen leicht verletzt

Wie in einer Amokfahrt fuhr im Meitinger Ortsteil Erlingen ein 45-jähriger Mann nacheinander drei andere Fahrzeuge an. Unter den Verletzten sind drei Kinder.

Es müssen unglaubliche Szenen gewesen sein, als am Freitag gegen 17 Uhr der Fahrer eines Pkw-Gespanns den Kreisverkehr in Richtung Erlingen verließ und zuerst einem Auto vor ihm ins Heck auffuhr. Daraufhin blieb er aber nicht stehen, sondern überholte den beschädigten Pkw und fuhr laut Polizeibericht weiter in den Ort. Dort touchierte er einen geparkten Anhänger und beschädigte diesen leicht.

Doch es war der dritte Zusammenstoß dieser Fahrt, der die schlimmsten Folgen hatte. Der 45-jährige Fahrer prallte gegen das Heck eines VW-Busses vor ihm. Der Aufprall war so stark, dass Scheiben barsten. Dabei wurden alle vier Insassen des VW-Busses, darunter drei Kinder, leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Uniklinikum Augsburg verbracht.

Anhänger löste sich beim Aufprall vom Auto

Der Anhänger des Unfallfahrers löste sich bei dem letzten Zusammenstoß, schleuderte aber lediglich gegen einen Gartenzaun.

Der 45-jährige Unfallverursacher wurde zügig ins Krankenhaus Wertingen gebracht. Über seine Verletzungen und den Grund für seine brachiale Unfallfahrt hatte die Polizei bislang noch keine Informationen.

