Drei Ladendiebe in einem Supermarkt in Gersthofen

Plus In einem Supermarkt in Gersthofen haben sich am Freitag die Diebstähle gehäuft. Vor allem Alkohol ist das begehrte Objekt.

In einem Gersthofer Supermarkt haben die Mitarbeiter am Freitagvormittag zwei Ladendiebe erwischt. Ein Mann hatte Alkohol- und Tabakwaren im Wert von über 130 Euro eingesteckt und den Markt verlassen. Draußen konnte er von dem Ladendetektiv und dem Filialleiter gestellt werden.

Dabei kam es auch zu einer kleinen Rangelei, bei der aber niemand verletzt wurde. Seine Begleitung hatte drei Flaschen Wodka im Wert von 67 Euro eingesteckt. Beide Diebe bekamen ein Hausverbot. Sie erwartet jeweils eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Die Ladendiebe bekommen in Gersthofen Hausverbot

Am Freitagabend wurde im gleichen Supermarkt ein weiterer Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der 44-jährige Mann konnte vom Ladendetektiv dabei beobachtet werden, wie er jeweils eine Flasche Whiskey und ein Flasche Cognac in seinen Hosenbund steckte. Anschließend verließ er den Kassenbereich, ohne für die Waren bezahlt zu haben. Der Wert der Waren betrug knapp 60 Euro. Der Mann bekommt nun ebenfalls ein Hausverbot und eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (kar)

