Drei Reifen an einem Jaguar in Heretsried aufgestochen

In Heretsried wurden an einem Jaguar drei Autoreifen zerstochen.

Ein unbekannter Reifenstecher hat das parkende Auto in Heretsried beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bereits vor einigen Zeit wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. September, in der Heretsrieder Ringstraße an einem geparkten Jaguar XJ drei Reifen zerstochen. Wie die Polizei meldet, beläuft sich der Schaden auf ca. 600 Euro.

Die Polizei Zusmarshausen sucht Reifenstecher in Heretsried

Die Sachbeschädigung wurde allerdings erst vor Kurzem angezeigt. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08291/18900. (dav)

