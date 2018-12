13.12.2018

Drei Solisten und ein Akkordeon

Accorvoce verspricht Hochgenuss in der Kirche St. Vitus

Auch in diesem Jahr findet wieder in der Pfarrkirche St. Vitus im Fischacher Ortsteil Willmatshofen ein Silvesterkonzert statt. Am Montag, 31. Dezember, gastiert dort die Gruppe Accorvoce, diesmal mit drei Sopranstimmen und Akkordeon. Beginn ist um 18 Uhr.

Accorvoce hat sich in wechselnden Besetzungen im süddeutschen Raum einen Namen gemacht. Die Formation zaubert eine überraschende Klangfülle. Zu Gehör kommen besinnliche Weihnachtslieder und stimmungsvolle Pop-Balladen. Ergänzt werden diese Stilrichtungen mit virtuoser Gesangskunst. Sie bietet lebendige und wandlungsfähige Arrangements, aber auch spontane Improvisationen.

Dabei überrascht immer wieder die studierte Musikerin Michaela Gumpp mit ihrem glockenklaren Sopran. Leichtfüßig bewegt sie sich zwischen allen Musikgenres. Mit dabei ist auch Katharina Kucera. Sie hat schon früh Gesangsunterricht von Michaela Gumpp erhalten und ihr Können mit dem Ensemble Melodissimo und bei zahlreichen Solokonzerten unter Beweis gestellt. Maria Geiger ist die dritte Sopranistin im Bunde. Alle zusammen versprechen mit harmonischen Terzetten sowie in glanzvollen Soli einen schönen musikalischen Jahresausklang.

Abgerundet wird Accorvoce von Ralf Peters. Er begleitet das Soprantrio einfühlsam am klassischen Akkordeon und präsentiert dabei alle Facetten seines klassischen Instruments.

Mit dem Konzert können alle Besucher noch einmal musikalisch die Weihnachtszeit erleben und schwungvoll ins neue Jahr starten, verdeutlicht Ralf Peters. Der Eintritt ist frei. Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen. (rusi)

Themen Folgen