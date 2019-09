19.09.2019

Drei Tage lang feiert die Streitheimer Feuerwehr

Die Wehr gibt es nun seit 125 Jahren. Was bei der Feier im Zusmarshauser Ortsteil geboten ist

Von Johann Kohler

Mit rund 520 Metern über dem Meeresspiegel gehört der Lüftenberg in Streitheim zu den höchsten Erhebungen im Landkreis Augsburg. Bei idealem Wetter kann man von hier die gesamte Alpenkette sehen. Doch die Bergsicht werden am kommenden Wochenende die wenigsten Besucher genießen, denn auf sie wartet am höchsten Punkt in Streitheim zum 125-jährigen Gründungsfest ein abwechslungsreiches Programm.

Die Nachkommen der am 3. Mai 1894 gegründeten Freiwilligen Feuerwehr Streitheim, mit Kommandant Ulrich Sippl und Erstem Vorsitzenden Klaus Heinrich an der Spitze, wollen dieses Fest zu einem Höhepunkt in ihrer Geschichte werden lassen. Unterstützt werden sie dabei von ihren 168 Mitgliedern, davon 32 Aktive und 16 Jungfeuerwehrleute, die derzeit in der Ortsfeuerwehr ihren Dienst tun. Sie werden neben den Übungen zu durchschnittlich vier Einsätzen im Jahr gerufen. Bekannt wurde die Streitheimer Feuerwehr vor allem im Jahre 1976, als nicht weniger als zehn Damen Dienst am Nächsten verrichteten, somit waren sie eine der ersten Damenlöschgruppen im Landkreis.

In den kommenden Tagen ist aber Feiern angesagt. Losgehen wird es bereits am Freitag, 20. September, mit „Rock an der Mauer“. Dieses Event hat aber nichts mit der Berliner Mauer zu tun, sondern hier ist die hohe Lärmschutzmauer an der am Festgelände vorbeiführenden A8 gemeint. Die beiden Bands The Critics und Freinacht werden ab 21 Uhr vor allem den Geschmack des jüngeren Publikums treffen.

Dagegen wird der Samstagabend alle Altersschichten ansprechen, wenn ab 19 Uhr nach dem Bieranstich durch Bürgermeister Bernhard Uhl die 4-Taktler für Unterhaltung im Festzelt sorgen.

Bereits um 17 Uhr werden auf dem Lüftenberg große und seltene amerikanische Autos zu bewundern sein, die die American Car Friends aus Augsburg den Besuchern vorführen.

Mit dem Totengedenken folgt dann um 18 Uhr vor dem Feuerwehrhaus der erste offizielle Programmpunkt der Feuerwehr. Nach diesem ziehen die anwesenden Vereine in einem kleinen Festzug zum Festzelt.

Weit über das Rothtal hinaus wird dann der Startschuss zu den Festlichkeiten am Sonntag, 22. September, durch die Böllerschützen Streitheim zu hören sein. Alle Vereine, unter ihnen auch der Patenverein Bonstetten, ziehen dann vom Feuerwehrhaus zum Weißwurstfrühstück ins Zelt. Ein Höhepunkt der Festtage ist der Festgottesdienst, in dem neue Vereinsfahne ihre Weihe erhält. Sie wird die inzwischen 50 Jahre alte Fahne ablösen. Der Gottesdienst wird von den Rothtaler Musikanten musikalisch umrahmt, die auch zum Mittagstisch, der um 13 Uhr mit dem Fahneneinzug aller Vereine ins Festzelt endet, aufspielen werden.

Nach dem Auftritt der Tanzmäuse von der SpVgg Auerbach/Streitheim, bleibt es der Jugendkapelle Ju C aus Zusmarshausen vorbehalten, das Fest ab 15 Uhr bis zum Ende zu begleiten. Hochbetrieb wird auf dem Freigelände vor dem Festzelt am Sonntagnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr herrschen.

Im Rahmen des bayernweiten Tags der Feuerwehren wird die geballte Kraft der freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis zu sehen sein.

Eine Schauübung der Wehren aus Zusmarshausen und Horgau sowie eine Fahrzeugschau der Einsatzkräfte aus Bonstetten, Gabelbach, Wollbach, Horgauergreut, Wörleschwang, Vallried, Steinekirch und Auerbach werden die großen und kleinen Besucher in ihren Bann ziehen.

Außerdem informieren die Feuerwehrleute über ihre Arbeit, bieten ein Kinderprogramm an und wollen damit auch die Jugend für ihre Sache begeistern.

