27.09.2019

Drei Vereine feiern zeitgleich ein rundes Jubiläum

Mit „Hochwürdens Ritterspiele“ zeigt die Theatergruppe Mickhausen ein Lustspiel, das Parallelen zum richtigen Leben hat

Von Walter Kleber

Auch wenn es bis zur Premiere noch ein paar Wochen hin sind: Bei der Theatergruppe Mickhausen laufen die Vorbereitungen für die neue Bühnensaison bereits auf Hochtouren, und auch die Kartenvorbestellung startet. Zur Aufführung im örtlichen Schlosshofsaal kommt heuer das Lustspiel „Hochwürdens Ritterspiele“ von Erfolgsautorin Beate Irmisch.

Schon im Juli hat Spielleiter Gerhard Gollwitzer die Rollen besetzt. Nach den ersten Monaten auf der Probenbühne in der ehemaligen Schule sind die elf Mitwirkenden inzwischen auf die „richtige“ Bühne im Schlosshofsaal umgezogen, wo sich am Samstag, 26. Oktober, dann der Premierenvorhang heben wird.

Die Handlung des turbulenten Dreiakters hat’s in sich. Im Dorf grassiert das Jubiläumsfieber: Gleich drei Vereine – der Fußballverein, der Kirchenchor und die Feuerwehr – feiern ein rundes Gründungsfest. Die Verantwortlichen haben sich nach langem Hin und Her darauf geeinigt, das Fest gemeinsam auszurichten und ein Festzelt aufzustellen. Doch die gut gemeinte Idee stößt bald an ihre Grenzen. Zu weit klaffen die Vorstellungen der Vereinsvorsitzenden über Ablauf und Programmpunkte auseinander. Schon bei der ersten Sitzung des Festkomitees kracht es ordentlich. Nun ist guter Rat teuer. Nach langem Überlegen hat Ortspfarrer Bremmel die zündende Idee: Zum anstehenden Dorfjubiläum soll die seit Jahren eingeschlafene Kirmes wiederbelebt werden. Die Begeisterung unter den drei Jubelvereinen hält sich zunächst in Grenzen. Aber Hochwürden lässt sich locker, hat er zum Dorfjubiläum doch eigens ein Theaterstück verfasst, das – als absoluter Höhepunkt der Feierlichkeiten – im Festzelt seine Uraufführung erleben soll. Doch mit diesem Plan gehen die Zwistigkeiten unter den Mitwirkenden erst richtig los. Nicht nur bei der Rollenverteilung, auch bei der Kostümauswahl und beim Textstudium für das historische Ritterspiel geraten sich die Hobbymimen kräftig in die Haare. Der zusehends entnervte Pfarrer Bremmel hat alle Hände voll zu tun, sämtliche Sonderwünsche und Befindlichkeiten seiner Schauspieler unter einen Hut zu bringen. Als sich dann auch noch der Landrat zur Uraufführung ankündigt und das Fernsehen ein Kamerateam entsendet, nehmen Hochwürdens Ritterspiele erst richtig Fahrt auf.

Zum Ensemble der Staudenbühne in ihrem 40. Jubiläumsjahr zählen Silvia Ramminger, Karina Wiedemann, Julia Ramminger, Carola Maier, Franziska Biechele, Norbert Demmel, Georg Reiter, Jürgen Demmel, Michael Miller, Stephan Knöpfle und Walter Kleber.

