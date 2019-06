vor 10 Min.

Drei feierliche Tage für Albanus

Harmoniemusik Maingründel bietet viel Unterhaltung

Das traditionelle Albanusfest findet am Wochenende wieder in Kutzenhausen statt. Im Jahr 1593 wurde die Kapelle des Ortes erstmals erwähnt. Das Fest ihres Patrons, der um 500 als Märtyrer gestorbene heilige Alban aus Mainz, übt schon mehr als 100 Jahre eine große Anziehung auf die Menschen umliegender Orte aus. Die Harmoniemusik Maingründel hat für die dreitägigen Feierlichkeiten in Buch ein buntes Programm organisiert:

Ab 21 Uhr Donkey on Stage-Party mit DJ Aviculario.

Ab 19 Uhr spielen die Ziemetshauser Musikanten und ab 19.30 Uhr findet der Truck-Pulling-Wettbewerb statt. Für diesen Wettbewerb sind noch Anmeldungen im Internet unter www.harmoniemusik-maingruendel.de möglich. Beim Wettbewerb geht es darum mit Teams, bestehend aus vier Personen, einen Lastwagen möglichst schnell über eine vorgegebene Distanz zu ziehen.

9 Uhr Festgottesdienst an der Kapelle St. Alban in Buch. Ab 10 Uhr Frühschoppen mit den Schmuttertaler Musikanten und ab 13.30 Uhr spielt das Jugendorchester der Harmoniemusik. Ab 17 Uhr steht Harmonie in Brass auf der Bühne und zum Abschluss kommt ab 18.30 Uhr das Große Orchester der Harmoniemusik Maingründel.

