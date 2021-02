11:49 Uhr

Drei junge Männer in Horgau mit Betäubungsmitteln erwischt

Drei junge Männer sind in Horgau von der Polizei mit Betäubungsmitteln erwischt worden.

Ein nächtlicher Ausflug endete für drei junge Männer in Horgau in einer Polizeikontrolle am frühen Sonntagmorgen. Das Trio wurde mit Betäubungsmitteln erwischt.

Eine Polizeikontrolle am frühen Sonntagmorgen um 5.15 Uhr wird für drei junge Männer Folgen haben. Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte den Wagen in Horgau in der Augsburger Straße gestoppt. Das Auto war mit drei jungen Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren besetzt. Der Fahrer hatte offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert, bevor er sich ans Steuer gesetzt hatte.

Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Bei der Durchsuchung konnten bei allen Insassen Betäubungsmittel sichergestellt werden. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst. Außerdem liegt laut Polizei ein Verstoß gegen die Infektionsschutzverordnung vor. (kar)

