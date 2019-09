vor 18 Min.

Dreier-Bündnis setzt in Gersthofen auf Michael Wörle

Die Freien Wähler, SPD und Grüne werden gemeinsam Gersthofens Bürgermeister für eine zweite Amtszeit nominieren. Es gibt trotzdem noch Gegenkandidaten.

Das gab es noch nie in der Gersthofer Kommunalpolitik: Ein Dreier-Bündnis aus Freien Wählern, SPD und Grünen will Bürgermeister Michael Wörle (parteilos) zu einer zweiten Amtszeit verhelfen. Die drei Parteien wollen den amtierenden Rathauschef in einer gemeinsamen veranstaltung im gasthof „Zum Strasser“ als gemeinsamen Kandidaten nominieren.

Für den Dienstag, 24. September, haben alle drei Parteien ihre Mitglieder in den Bürgersaal des Gasthofes „Zum Strasser“ eingeladen. Hierbei werden die Vorsitzenden der politischen Gruppierungen, Reinhold Dempf (FW), Janine Hendriks (SPD) und Günter Eikelmann (Bündnis 90/Die Grünen) darstellen, warum sie Michael Wörle unterstützen und sich dessen Wiederwahl zum Ziel machen.

Ziele für die kommende Amtsperiode vorstellen

Wörle wird einen Rückblick auf seine Amtszeit halten und seine Ziele für die kommende Amtsperiode vorstellen. „Bei der Nominierungsveranstaltung sind nur die Mitglieder der unterstützenden Parteien stimmberechtigt,“ heißt es in einer Pressemitteilung. Musikalisch wird der Abend von der Big-Band der Musikschule Gersthofen umrahmt. Als Moderator konnte Stefan Blumtritt gewonnen werden. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag den 24. September um 19.30 Uhr, die ist Saalöffnung um 19 Uhr.

Freie Wähler und SPD hatten den damaligen politischen Newcomer Wörle bei der Kommunalwahl 2014 auf den Schild gehoben. Damals setzte er sich gegen Amtsinhaber Jürgen Schantin (W.I.R.) in der Stichwahl durch. Dass nun noch die Grünen als Bündnispartner hinzukommen, ist nicht überraschend. Im Stadtrat bilden sie mit der SPD eine Fraktionsgemeinschaft, die zusammen mit der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat meist geschlossen hinter Wörle steht. Zudem kann der parteilose Bürgermeister in dem Gremium meist auf die Unterstützung von Pro Gersthofen bauen.

Wer fordert den Rathauschef heraus

Diese Gruppierung will dem Vernehmen nach einen eigenen Bewerber für das Bürgermeisteramt ins Rennen schicken. Auch die CSU, deren Fraktionschef Max Poppe die Amtsführung von Wörle mehrfach scharf kritisiert hatte, will einen eigenen Bürgermeisterkandidaten bringen, hält sich aber ansonsten bedeckt. Als fraglich gilt, ob die zweitstärkste Kraft im Stadtrat, WIR, einen Bürgermeisterbewerber bringt, nachdem ihr die bislang bekanntesten Politiker abhanden gekommen sind. Georg Brem ist im Streit von WIR geschieden, Jürgen Schantin steht nicht mehr zur Verfügung, weil er als Bürgermeister in der Nachbargemeinde Gablingen kandidiert.

Dennoch könnte es für Amtsinhaber Wörle noch einen vierten Herausforderer geben. Denn auch die bislang nicht im Stadtrat vertretene AfD könnte bei der Kommunalwahl noch ins Rennen gehen. Im Sommer hat sie einen Ortsverband für Neusäß, Gersthofen, Diedorf, Stadtbergen und Aystetten gegründet. (cf)

