06.11.2019

Dreifacher Grund zum Feiern

Gleich dreifachen Grund zu feiern hatten Karl und Maria-Anna Nickolay aus Thierhaupten. Zum einen feierte Karl Nickolay seinen 90. Geburtstag, zum Zweiten wurde seine Gattin Anna-Maria 75 Jahre, und zum Dritten feierten beide ihren 55. Hochzeitstag – die Juwelenhochzeit. Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger gratulierte Karl Nickolay zum 90. Geburtstag: Nickolay sei ein Thierhauptener Original nicht bayerischer Herkunft. Denn der Jubilar ist in Brumby in Sachsen-Anhalt geboren. Nach der Schulzeit war er im Bergbau tätig und fand dann in Ham-burg und später in Mönchengladbach eine Arbeitsstelle. Bei einer weiteren Anstellung als Filmvorführer lernte er seine zukünftige Frau Maria-Anna Schmitz kennen. Das Paar heiratete 1964 in Krefeld und bekam zwei Söhne. 1981 fand die Familie in Thierhaupten eine neue Heimat. Karl Nickolay war viele Jahre bei der Firma Bosch in Augsburg angestellt, Marie-Anna arbeitete als Textillaborantin bei der Augsburger Firma Ackermann.

Karl Nickolay ist auch in hohem Alter immer noch gern gesehenes Mitglied im örtlichen Kameraden- und Soldatenverein, in dem sich bei Veranstaltungen auch seine Frau engagiert. (peh)

