12:12 Uhr

Dreister Diebstahl: Geld aus der Weihnachtspost geklaut

75 Euro hat ein Unbekannter aus einem Brief entwendet, der als Weihnachtsgeschenk nach Langweid verschickt wurde.

Das war keine schöne Bescherung. In Langweid kam ein leeres Kuvert mit der Weihnachtspost an.

Ein unbekannter Täter hat 75 Euro aus einem Brief entwendet, der als Weihnachtsgeschenk nach Langweid geschickt worden war. Offensichtlich wurde der Brief auf dem Postwege geöffnet. Der Empfänger bekam nur ein geöffnetes Kuvert zugestellt, so die Polizei. (lig)

