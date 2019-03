18.03.2019

Dritte Bürgermeisterin wird zur Mama Bavaria

Der Musikverein Siegertshofen wagt in diesem Jahr eine ganz besondere Premiere. Marianne Koos wird die Leviten lesen

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Musikverein Siegertshofen ist eine rührige Truppe und immer auf der Suche nach einem publikumswirksamen Spektakel. Heuer veranstaltet er am Samstag, 23. März, ein Starkbierfest im örtlichen Vereinsheim. Auf dem Programm steht aber nicht nur starkes Bier. Eine Fastenpredigt ist ebenso angesagt wie ein Alleinunterhalter und musikalische Einlagen der besonderen Art. Beginn ist um 20 Uhr.

„Wir überlegen uns für jedes Jahr eine spezielle Aktion“, sagt der Vorsitzende des Musikvereins Siegertshofen, Herbert Klotz. So wurden beispielsweise bereits ein Bayerischer Abend, ein Weinfest und Maßkrugstemmen veranstaltet. „Dieses Jahr haben wir uns für die Durchführung eines Starkbierfests entschieden“, so Klotz. Ein Versuchsballon, wie er zugibt. „Immerhin gibt es viele Feste dieser Art in der Region.“ Umso mehr legt der Musikverein großen Wert auf die Exklusivität der Bühnenakteure.

Mit Sepp Grimm aus Lachen bei Memmingen hat er einen Alleinunterhalter an Land gezogen, der als Garant für musikalische Stimmung und lustige Unterhaltung gilt. Premiere hat dagegen „Die andere Feierwehrkapelln“. Dahinter steht der Dirigent des Musikvereins, Michael Bob, und einige Musiker. Sie absolvieren instrumentale Einlagen und augenzwinkernde Sketche. „Dabei präsentiert sich die Formation in alten Feuerwehruniformen“, verrät Klotz.

Aber auch Spott und Kritik kommen nicht zu kurz. Dafür sorgt Marianne Koos. Sie hält eine Fastenpredigt in Art der „Mama Bavaria“. Dabei scheut sie nicht, der kommunalpolitischen Prominenz die Leviten zu lesen und die eine oder andere Begebenheit vor Ort durch den Kakao zu ziehen.

Dabei tut sich Marianne Koos natürlich leicht. Zum einen ist sie als Dritte Bürgermeisterin der Marktgemeinde Fischach nah am Geschehen dran, zum anderen kann sie als Lokalmatadorin locker über das Treiben in Siegertshofen und Umgebung berichten. „Tatsächlich schöpfe ich in diesem Fall aus dem Vollen“, bestätigt sie. Da gebe es schon die eine und andere Anekdote zu erzählen.

Dennoch sei so ein Auftritt nicht leicht. „Das Derblecken ist eine Kunst“, sagt sie. „Es darf weder harmlos, noch zu grob sein.“ Und: „Man muss schon sehr aufpassen, dass angesprochene Personen nicht beleidigt sind und der ganze Spaß schließlich in ein erleichtertes Lachen mündet.“ Dennoch, ergänzt sie: Zu einem richtigen Starkbierfest gehöre das Derblecken einfach dazu.

Für den Musikverein Siegertshofen ist das Starkbierfest eine Premiere. „Mal schauen, wie’s läuft“, meint Herbert Klotz. „Wir sind aber überzeugt, dass wir damit einmal mehr unseren Anteil am positiven Miteinander im Dorf leisten.“

ist frei. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Am späten Abend öffnet der Barbetrieb. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 08204/1317 möglich.

Themen Folgen