Drogenhilfe im Landkreis Augsburg jetzt auch online nutzen

Plus Die Plattform "Redestoff" der Drogenhilfe Schwaben bietet jetzt auch digital Hilfe an. Sie kann gerade in Corona-Zeiten eine Stütze für Eltern, Lehrer oder Teenager sein.

Drogenabhängigkeit ist kein Makel. Es ist ein Problem. Wegschauen und Ignorieren hilft also nichts. Das ist in allen sozialen Schichten quer durch die Gesellschaft gleich. Wenn Teenager appetitlos, abgemagert und leichenblass am Tisch sitzen, wenn sie antriebslos und desinteressiert all das vernachlässigen, was ihnen früher so heilig war. Oder wenn sie plötzlich nur noch mit Leuten zu tun haben, mit denen sie vorher nie Kontakt hatten, dann könnten sie freilich gerade mitten in der Pubertät stecken. Oder aber sie probieren mal ein paar Drogen aus.

Drogensucht: Wichtig ist es, den Kontakt zu den Teenagern zu halten

Wer jetzt nicht wegschaut, sondern Kontakt mit den jungen Leuten hält, hat eine Chance, das Richtige zu tun: Den Teenager ansprechen, sich über Drogen informieren und Hilfe suchen, falls sich die Lage zuspitzt. Sucht entsteht mit der Zeit und nur, wenn sie nicht aufgehalten wird.

Die Plattform „Redestoff“ der Drogenhilfe Schwaben macht es in Corona-Zeiten leichter, eine fundierte Beratung zu bekommen. Sie ist sowohl online als auch vor Ort möglich – eine Stütze für besorgte Eltern, Lehrer, Freunde oder für die gefährdeten jungen Leute selbst. Wie sehr sie gebraucht wird, zeigen traurige Geschichten, auch aus dem Landkreis Augsburg.

