Drogentod von zwei Jugendlichen: Dealer schweigt vor Gericht

An der Meitinger Mittelschule war die Trauer um zwei Jugendliche groß. Sie waren an Drogen gestorben. Nun steht der Dealer vor Gericht.

Nach dem Drogentod zweier Jugendlicher steht ein Verdächtiger heute in Augsburg vor Gericht. Seit Monaten sitzt er in U-Haft, will sich zu den Vorwürfen aber nicht äußern.

Nach dem Drogentod von zwei Jugendlichen will sich der mutmaßliche Dealer vor Gericht nicht zu den Vorwürfen äußern. Wie der Verteidiger des 34-Jährigen zu Beginn des Prozesses vor dem Augsburger Landgericht am Mittwoch sagte, werde sein Mandant nichts zu der Anklage sagen.

Mutmaßlicher Dealer will nach Drogentod von Jugendlichen vor Gericht nichts sagen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem deutschen Staatsangehörigen vor, dass er mehrfach Drogen auch an einen minderjährigen Arbeitskollegen verkauft habe. Der 16 Jahre alte Auszubildende aus Nordendorf (Landkreis Augsburg) hatte zusammen mit einem 15 Jahre alten Freund synthetische Drogen genommen, als beide im Elternhaus des Älteren übernachteten.

"In Folge des übermäßigen Konsums verstarben die beiden Jugendlichen", erklärte der Staatsanwalt in dem Prozess. Die Eltern des 16-Jährigen fanden die beiden toten Jungen am nächsten Morgen. Wenige Tage später nahm die Kripo den nun angeklagten Mann wegen Verdacht des Drogenhandels fest. Seit Mitte Juni 2020 sitzt er in Untersuchungshaft.

Für den Prozess sind vier Verhandlungstage geplant, das Urteil könnte Ende der kommenden Woche verkündet werden. (dpa)

