Drogentod von zwei Jugendlichen in Nordendorf: Diese Strafe droht dem Dealer

Nach dem Drogentod zweier Jugendlicher steht ein Verdächtiger heute in Augsburg vor Gericht. Womöglich könnte der Dealer in einer Entziehungsanstalt unterkommen.

Von Matthias Schalla

Zwei Jugendliche sind im vergangenen Jahr im Kreis Augsburg an einer Überdosis Drogen gestorben. Seit Montag steht nun der 34-Jährige vor Gericht, der dem damals 16-Jährigen die Betäubungsmittel verkauft haben soll. Der Vorwurf lautet auf "Handeltreiben und Abgabe von Betäubungsmitteln in mehreren Fällen an eine Person unter 18 Jahren". Zur Sache selbst will sich der Angeklagte jedoch nicht äußern, sagte Verteidiger Sinan Akay bereits zu Beginn des Prozesses.

Das Medieninteresse an dem Fall ist groß. Nicht alle Pressevertreter finden in dem Saal im Augsburger Justizzentrum einen Platz. Auf Bitte des Angeklagten wird für seinen Bruder jedoch ein zusätzlicher Stuhl freigeräumt. Mehrere Minuten dauert es, bis Staatsanwalt Thomas Junggeburth die dreiseitige Anklage verlesen hat. Bereits im Jahr 2019 soll er dem damals 15-Jährigen erstmals Drogen verkauft haben. Der Angeschuldigte kannte dessen Alter, da dieser im gleichen Betrieb wie er eine Ausbildung machte und sich beide auch in ihrer Freizeit privat trafen. Bis zu dem tragischen Vorfall im vergangenen Sommer soll der 34-Jährige ihm immer wieder Amphetamine, Marihuana und Ecstasy verkauft haben.

Bereitwillig steht der 34-Jährige den Fragen von Richter Christian Grimmeisen Rede und Antwort. Schon früh hätte er selbst Kontakt zu Drogen bekommen. Vor allem Kokain und Amphetamine habe er teilweise exzessiv konsumiert. Seit Jahren habe es kaum einen Tag ohne Drogen gegeben. Vom Verdienst als Anlagenmechaniker allein sei die Finanzierung seiner Sucht nicht möglich gewesen. Zum "gewinnbringenden Weiterverkauf" verkaufte er daher laut Anklage immer wieder Drogen - unter anderem auch an den verstorbenen Jugendlichen. Mit tragischem Ausgang.

"Die Folgen der Tat werden bei der Strafzumessung sicherlich berücksichtigt", sagte Pressesprecher Peter Grünes unserer Zeitung in der Verhandlungspause. Rein juristisch könne jedoch nur das verurteilt werden, was in der Anklageschrift steht. Also unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Abgabe an Personen unter 18 Jahren. Dass Strafgesetzbuch sieht laut Grünes bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz einen Strafrahmen von einem bis 15 Jahren vor.

Im Augsburger Justizzentrum wird einem mutmaßlichen Drogendealer der Prozess gemacht. Bild: Jakob Stadler (Archivfoto)

Berücksichtigt werden muss bei der Urteilsfindung jedoch auch die Bereitschaft des Angeklagten eine Therapie zu machen. Richter Grimmeisen fragte vor der Verhandlungspause die Verteidigung, ob die Anwendung des Paragraphen 64 angedacht sei, also die Unterbringung in eine Entziehungsanstalt. Eine Frage, die der Angeklagte mit einem deutlichen "ja, würde ich machen", beantwortete.

Für den Prozess sind vier Verhandlungstage geplant, das Urteil könnte Ende der kommenden Woche verkündet werden.

