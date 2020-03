vor 48 Min.

Drogenverdacht: Fahrt eines 22-Jährigen beendet

Bei einer Kontrolle geriet der Polizei in Fischach ein Autofahrer ins Netz.

Als die Polizei einen Autofahrer in Fischach kontrollierte, stellte sie etwas fest.

Am Samstag gegen 23 Uhr wurde nach Angaben der Polizei ein 22-jähriger Autofahrer in Fischach in der Augsburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt wurde untersagt. (lig)

