11:55 Uhr

Drohne erschreckt in Hennhofen ein Pferd

Auf einer Weide in Altenmünster wurde ein Pferd durch eine Drohne aufgeschreckt.

Eine Drohne erschreckt in Altenmünster ein Pferd so sehr, dass es beginnt, auszuschlagen. Dabei bleibt es mit einem Bein im Elektrozaun hängen.

Von Gunter Oley

Eine Drohne hat am Donnerstag auf einer Weide in Altenmünster ein Pferd aufgeschreckt. Als das Tier ausschlug, blieb es mit einem Bein im Elektrozaun hängen und verletzte sich dabei.

Wie die Polizei mitteilt, erstattete eine Pferdebesitzerin, die zwei Tiere in der Pferdepension "Forstbachhof" in Altenmünster-Hennhofen stehen hat, Anzeige. Nach ihren Angaben wurde am Donnerstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr eine Stute auf der Weide durch eine Drohne erschreckt. Als das Tier nach der Drohne schlug, blieb es mit dem linken Bein im Elektrozaun hängen. Es zog sich dabei Schnittverletzungen zu, die tierärztlich versorgt werden mussten.

Drohne wurde bei Hennhofen schon mehrfach gesichtet

Bei dem Fluggerät handelt es sich vermutlich um eine schwarze, tellergroße Drohne. Diese soll auch von anderen Pferdebesitzern mehrfach gesehen worden sein. Es ist jedoch unbekannt, wer das Fluggerät gesteuert hat. Die Polizei in Zusmarshausen nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

Themen folgen