vor 38 Min.

Durch Zufall wurde Michael Niedermair zum Pferde-Züchter

Stolz ist Michael Niedermair auf seine Staatsprämienstute Naranga mit dem sechsmonatigen Fohlen Nala. Beim Treffen der Haflinger- und Kaltblutgenossenschaft am Sonntag in Baiershofen wird er die Stute Navelina vorstellen.

Seit 20 Jahren züchtet der Leitershofer Gärtnereibesitzer Michael Niedermair erfolgreich Haflinger. Wie er den Frontmann der Kastelruther Spatzen kennenlernte.

Von Ingrid Strohmayr

Eine blonde, wallend lockige Mähne, schlanke Fesseln, eine sportliche Figur, tiefbraune Augen, lange Wimpern, treu, intelligent und vor allem lieb: Wenn es um Haflinger geht, dann kommt Michael Niedermair ins Schwärmen. Angefangen hat die große Liebe für die Pferde über die damals 14-jährige Tochter Martina. Für sie ging der große Mädchentraum vom eigenen Pferd in Erfüllung.

„Ich war überhaupt nicht begeistert, ausgerechnet ein gemütlicher Haflinger sollte es sein. Doch da hab’ ich mich richtig getäuscht, denn die auserkorene Stute Sissi erwies sich als recht temperamentvoll und recht spritzig“, erinnert sich Niedermair. Untergebracht wurde sie im benachbarten Kofler-Hof. Sie sollte auch für Nachwuchs sorgen, doch das klappte nicht. „Es war für uns ein großes Drama, als ihr Fohlen tot zur Welt kam“, sagt Tochter Martina Kaderk.

Woher kommt die Freude am Züchten?

Durch Zufall entdeckte Niedermair vor 17 Jahren – bei einem Fußballspiel mit dem TSV Leitershofen – in Muttershofen bei Ziemetshausen auf einer großen Weide die große Haflingerherde von Karl Stadler. Schnell fiel die Wahl auf die brave, gelassene, robuste Hella mit einem Fohlen bei Fuß.

„So entstand auch die Freude und Lust am Züchten“, berichtet Martina Kaderk. Kurz darauf kam schließlich Naranga, ein zutrauliches, äußerst hübsches Stutfohlen aus der Zucht von Karl Stadler, dazu. „Ein echter Glücksgriff, sie wurde dreijährig Staatsprämienstute und gleich Klassensiegerin bei der Haflinger-Weltausstellung in Ebbs in Tirol.“ Gedeckt vom Weltsiegerhengst Nordtirol kam neun Monate und elf Tage später ihre erste Tochter Nobilis zur Welt.

Auch auf der Haflinger-Europa-Show in Meran stellten die Niedermairs ihre Naranga erfolgreich vor. Sie wurden mit einem zweiten Platz belohnt. „Man kann ja in Südtirol, dem Ursprungsland der Haflinger“, nicht erwarten, dass ein deutsches Pferd gewinnt.

Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen ist auch Pferdefreund

„Gleich nach der Siegerehrung in der Meraner Galopprennbahn riss sich der Europasieger-Hengst Amsterdam los, schlüpfte aus dem Halfter und wählte sich seine „Herzensdame“ unter vielen weiteren Stuten aus – Naranga. Niedermair rief dem Besitzer amüsiert zu: „Da hat er sich ja die Schönste ausgewählt, da sind sicher Alimente fällig!“ Dass der prominente Sänger und Frontmann der Kastelruther Spatzen, Norbert Rier, der Besitzer war, ahnte Niedermair nicht. Seitdem sind die beiden gute Freunde, die sich nicht nur bei Ausstellungen sehen.

Gespannt ist der Gärtnereibesitzer auch auf das Ergebnis der Körung seines knapp dreijährigen Hengstes Avatar, der derzeit auf einer Alm bei Reutte in Tirol auf das Event in München-Riem vorbereitet wird.

Heute gehört Naranga zu den zehn besten Zuchtstuten in Deutschland, einer ihrer drei gekörten Söhne springt in der italienischen Haflinger-Nationalmannschaft, Tochter Nobilis brachte wie die Mutter vielversprechenden Nachwuchs zur Welt.

Für den erfahrenen Züchter ist wichtig, dass alle seine Haflinger, die für Freizeit, Dressur, Springen oder Fahrsport geeignet sind, gerade bei Kindern 100 Prozent zuverlässig, gutmütig, ausdauernd und brav sind.

Ein Pferdeparadies mit großem Sandplatz

Mittlerweile haben die Niedermairs einen neuen Stall auf dem Gelände der Gärtnerei, gleich neben den Gewächshäusern, gebaut. Hier entstand ein kleines, aber feines Pferdeparadies mit einem Sandplatz samt großer, saftiger Weide für Naranga mit Fohlen Nala, Seniorin Hella (28 Jahre), die neunjährige Nobilis, die Zweijährigen Niranda und Navelina, Pony Felix und Hausziege Captain Sharkey.

Die Leidenschaft für Pferde teilt der dreifache Familienvater auch mit den drei Enkelinnen Anna, Mia und Eva, die auf Pony Felix mit wachsender Begeisterung das Reiten lernen. Die Enkel Luis und Max haben mit den Pferden wenig am Hut, sie toben sich beim Survival Running und Hockey aus. Auf ein Pferd steigen und losreiten kommt für Michael Niedermair nicht infrage. „Ich bleib lieber auf dem Boden mit meinen alten Knochen“, sagt der Stadtrat und ehemalige Mannschaftskapitän des TSV, der Tennis in der Landesliga der Herren 65 spielt und im Winter das Skifahren bevorzugt.

Am kommenden Sonntag, 8. September, ist die ganze Familie Niedermair beim 30-jährigen Bestehen der Haflinger- und Kaltblutgenossenschaft Mittel- und Nordschwaben in Baiershofen im Einsatz. Während Michael Niedermair sich um Organisatorisches kümmert und Tochter Martina den zweijährigen Pferdedamen Navelina und Niranda hübsche Flechtfrisuren zaubert, ist Gattin Carola für die Küche des Festes zuständig, auch der Rest der Familie wird eingespannt. Eröffnet wird das Jubiläum um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, um 10.30 Uhr steht das Richten der Pferde mit Siegerehrung um 13 Uhr an. Am Nachmittag ist ein buntes Schauprogramm vorbereitet.

Themen Folgen