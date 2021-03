vor 17 Min.

Durchlässe unter der B300 in Dietkirch werden erneut umgebaut

Hochwasserschutz: Die eingebauten Rohre sollen nun freigelegt und mit einer Klappe versehen werden.

In der Diskussion um die Durchlässe unter der B300 in Dietkirch konnte nun ein Kompromiss gefunden werden. Wie berichtet hatte Landtagsabgeordneter Fabian Mehring von den Freien Wählern kritisiert, dass das Staatliche Bauamt in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt diese Durchlässe zunächst vertieft hatte und kurz darauf alles wieder zugeschüttet wurde. Doch die auf den ersten Blick sinnlose Maßnahme war bewusst vorgenommen worden, da das "Sohleniveau", also der tiefste Punkt der Durchlässe, nicht verändert werden darf. Mehring aber gab sich damit nicht zufrieden und wandte sich an Umweltminister Thorsten Glauber.

Nach einem Gespräch mit Glauber im Münchner Maximilianeum verkündet Mehring nun die Lösung. "Er hat zugesagt, die Freilegung der eingebauten Röhren zu veranlassen, sodass die Bürger von Dietkirch bei künftigen Starkregenereignissen wieder gut schlafen können." Konkret würden die Röhren jetzt mit einer Klappe versehen, die lediglich im Falle eines Hochwasserereignisses umgehend und vollständig geöffnet werden können.

Klappe in den Durchlässen kann bei Bedarf geöffnet werden

Das Wasserwirtschaftsamt hatte zuvor darauf hingewiesen, dass bei den anfangs vergrößerten Durchlässen Retentionsraum verloren zu gehen droht. Und: Im Bereich unterhalb der Straße könnten so auch Nachteile für andere Grundstückseigentümer entstehen. Erst nach Abschluss eines Planfeststellungsverfahrens könne im Kontext mit weiteren Maßnahmen dieses Niveau verändert werden. Sollte dann eine Vertiefung der Durchlässe sinnvoll sein, wären die Voraussetzungen durch die aktuellen baulichen Maßnahmen bereits geschaffen worden. Durch den jetzt geplanten Verschluss mit einer Klappe, die nur im Bedarfsfall geöffnet wird, dürfte dieses Problem behoben sein.

Seit dem Augusthochwasser vor 15 Jahren seien die Anwohner in großer Sorge gewesen, dass sich eine solche Überschwemmung wiederholen könnte. Verursacht wurden die Schäden damals durch die übergelaufene Schmutter.

