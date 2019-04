vor 42 Min.

E-Autos während der Arbeit betanken

Industriepark Gersthofen setzt auch auf Elektromobilität

Der Marktanteil an Elektroautos in Deutschland liegt mit 80000 aktuell bei 0,19 Prozent. Damit die Energiewende gelingen kann, muss dieser Anteil deutlich vergrößert werden. Hierzu soll auch ein Energieprojekt im Industriepark Gersthofen beitragen, das im April erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zum Start ins Zeitalter der E-Mobility im Industriepark kam der MVV-Vorstandsvorsitzende Georg Müller nach Gersthofen und nahm die neue Anlage in Betrieb. Die MVV, Standortbetreiber des Industrieparks Gersthofen, hat sechs Ladesäulen für Elektrofahrzeuge installiert und bietet jetzt auch Energie für Fahrzeuge als umweltfreundliche Alternative – Strom statt Benzin und Diesel.

„Der Ausbau der Elektromobilität bildet einen wichtigen Baustein unserer Unternehmensstrategie. Deshalb bauen wir unser Ladenetz auch an unseren Standorten aus, damit möglichst viele Nutzer diesen Weg gemeinsam mit uns gehen können“, sagt Georg Müller.

Das Mannheimer Energieunternehmen betreibt nicht nur selbst eine Vielzahl an Elektro-Ladeeinrichtungen für den eigenen Bedarf, sondern bietet derzeit auch innovative Lösungen für den öffentlichen Raum sowie für Unternehmen und Einrichtungen, die von der technischen Installation bis hin zur Abrechnung reichen.

„Wir stellen unseren Mitarbeitern für ihr Elektroauto während der Arbeitszeit zunächst befristet im Rahmen einer Pilotphase den Strom zum Laden kostenlos zur Verfügung. Unser Ziel ist die Förderung der Elektromobilität bei unseren Beschäftigten“, erklärt Geschäftsführer Holger Amberg. Der Ladeservice gilt auch für Besucher oder Geschäftspartner mit E-Autos.

Die Betankung mit elektrischer Energie erfolgt schnell und unkompliziert an einer der sechs neuen Elektroladesäulen, die an den beiden Anschlüssen über einen „Typ2-Stecker“ bis zu 22 Kilowatt Strom liefern. Seit Januar betreibt die MVV in Gersthofen darüber hinaus ein Elektrofahrzeug für Fahrten in der näheren Umgebung.

