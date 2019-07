11:34 Uhr

E-Bike-Fahrerin kracht gegen ein Auto: Frau erliegt ihren Verletzungen

Die Zahl der Fahrradunfälle im Augsburger Land steigt an. Die Polizei meldet am Mittwoch ein weiteres Unglück bei Auerbach.

Die 79-jährige Frau, die Anfang Juli einen Unfall in Lettenbach verursacht hatte, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Laut Polizei hatte die Seniorin auf dem E-Bike die Vorfahrt des von rechts kommende Auto missachtet und war mit ihrem Rad in das Fahrzeug gekracht. Die Radlerin trug zwar einen Helm, erlitt dennoch schwerste Verletzungen.

Die Autofahrerin trug beim Zusammenstoß nur leichte Blessuren davon. Das Unglück ist der erste tödliche Unfall im Bereich der Polizeiinspektion Zusmarshausen in diesem Jahr.

Radlerin bleibt am Randstein hängen

Am Mittwochvormittag meldete die Polizei einen weiteren Unfall mit einem E-Bike, der allerdings glimpflicher verlief. Eine 70-Jährige radelte mit ihrem Mann in Auerbach Richtung Streitheim. Vermutlich aus einer Unachtsamkeit heraus geriet sie am Ortseingang an einen Randstein. Die Frau stürzte und brach sich dabei einen Finger. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Im vergangenen Jahr hatte die Zahl der Fahrradunfälle im Landkreis mit 315 einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus der Unfallstatistik des Polizeipräsidiums hervor. In fast drei Viertel aller Fälle waren auch Radler die Unfallverursacher. Mit E-Bikes beziehungsweise Pedelecs verunglückten 25 Menschen. Dabei gab es 24 Verletzte - doppelt so viele wie im Vorjahr. (cf)

