EU-Subventionen machen einen großen Teil der Ernte aus

Von einer „Sinnkrise“, in der die Landwirtschaft stecke, sprach Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Wochenende in Nördlingen. Und von „Liebesentzug“ – die Gesellschaft mache die Bauern für alles Mögliche verantwortlich: Für das Bienensterben oder die Nitratbelastung des Grundwassers. Außerdem „sahnten Landwirte EU-Gelder aus Brüssel ab“. Tatsächlich gibt die EU fast 40 Prozent ihres Budgets, im Jahr über 60 Milliarden Euro, für Landwirtschaft und Umwelt aus. Ohne die Fördermittel würde es die bäuerliche Landwirtschaft in ihrer aktuellen Struktur bei uns aber nicht mehr geben, meint Wolfgang Sailer. Er leitet seit 2010 das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Stadtbergen.

Landwirte, die „absahnen“: Wie sieht die Einkommensstruktur eines Landwirts heute aus?

Wolfgang Sailer: Ganz grob: 2014 betrugen die Direktzahlungen, das ist das Gros der direkten EU-Fördermittel, 62 Prozent des Gewinns von durchschnittlich rund 43000 Euro pro Jahr und Unternehmen.

Wo haben die Subventionen eigentlich ihren Ursprung?

Sailer: 1957 wurde die Landwirtschaft in den EWG-Vertrag aufgenommen. Damals hatte man nach dem Zweiten Weltkrieg an die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gedacht. Außerdem stellte man fest, dass dieser Wirtschaftsbereich in den europäischen Ländern unterschiedlich aufgestellt ist. Es sollte eine Stabilität der Märkte geschaffen werden. Das galt auch für die Einkommen, weil festzustellen war, dass die Schere zu den Löhnen in der Industrie immer weiter aufgegangen war. Der EWG-Vertrag mit all seinen Änderungen in den Jahrzehnten danach hat wesentlich dazu beigetragen, dass es unsere bäuerliche Landwirtschaft heute noch gibt.

Tatsächlich?

Sailer: In den 1950er- und 1960er-Jahren gab es Pläne, wonach es hieß: Wachsen und weichen. Die Betriebe sollten immer größer werden, sie sollten sich selbstständig im Einkommen darstellen können und auch über Europa hinaus wettbewerbsfähig sein. Wenn man damals dieser Politik gefolgt wäre, dann würde die Struktur unserer Landwirtschaft heute anders ausschauen.

Das heißt?

Sailer: Sie würde vermutlich der Landwirtschaft in Nord- oder Ostdeutschland ähneln. Wir hätten größere Betriebe mit noch größeren Produktionsflächen und Tierbeständen.

Aber das wäre doch bei der kleinteiligen schwäbischen Landschaft kaum denkbar.

Sailer: Wir hätten Flurbereinigungsinstrumente an der Hand gehabt. Man darf dabei nicht vergessen: Unsere kleinen Strukturen haben dafür gesorgt, dass bei uns eine Grund-Biodiversität erhalten bleiben kann.

Trotzdem: Immer mehr Höfe sterben, es sind immer weniger Landwirte, die immer größere Flächen bewirtschaften. Wie lässt sich diese Entwicklung erklären?

Sailer: In den letzten Jahrzehnten hat es in allen Wirtschaftsbereichen Strukturwandel gegeben. Die einen sind größer geworden, die anderen kleiner. Wo gibt es heute noch Steinkohle-Zechen? Auch die Landwirtschaft war betroffen. Wenn man Bayern anschaut: 1949 gab es 390.000 Betriebe, heute sind es 109.000. Im gesamtdeutschen Verhältnisse und in anderen europäischen Ländern ist das Verhältnis noch extremer.

Die Land- und Forstwirtschaft im Augsburger Land 1 / 6 Zurück Vorwärts Größe Von Meitingen im Norden bis Schwabmünchen im Süden erstreckt sich das Dienstgebiet des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF). Im Westen wird der Landkreis Augsburg begrenzt vom Naturpark „Augsburg Westliche Wälder“ und im Osten schließt das „Wittelsbacher Land“, also der Landkreis Aichach-Friedberg, das Dienstgebiet des AELF ab.

Anbau Wichtigste Anbaukulturen sind nach dem Grünland mit 22 600 Hektar, der Winterweizen mit 21 500 Hektar und der Silomais mit 17 500 Hektar.



Tierhaltung Etwa 1550 landwirtschaftliche Unternehmer in der Region halten rund 105 000 Rinder. Die Schweinehaltung ist zweitbedeutendste Produktionszweig in der Tierhaltung. Es gibt rund 591 Schweinehalter. Ansprechpartner ist das Fachzentrum Schweinezucht und -haltung am AELF Wertingen. Auch rund 3600 Pferde leben in der Region.



Spezialitäten Eine Reihe von Sonderkulturen macht die Region einzigartig: Im Frühjahr gibt es knackigen Spargel aus dem Wittelsbacher Land und Erdbeeren aus dem Landkreis Augsburg. Zahlreiche Hofläden bieten Produkte von Rind, Schwein und Schaf, aber auch Fischspezialitäten.



Wald- und Forstwirtschaft 28 Prozent der Fläche in unserem Amtsgebiet sind von Wald bedeckt: insgesamt etwa 58 000 Hektar. Die acht Revierförster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg betreuen den Wald und sind Ansprechpartner für Waldbesitzer und Waldbesucher. Mit einem Einschlagspotenzial von 600 000 Festmeter pro Jahr und durchschnittlich 422 Festmeter pro Hektar Holzvorrat zählt die Region Augsburg zu den wuchskräftigsten Regionen in Europa.



Urwald Das Naturwaldreservat Turmkopf liegt an einem nach Osten zum Wertachtal geneigten Hang im südlichen Landkreis Augsburg. Es befindet sich im Staatswald und wird durch den Forstbetrieb Zusmarshausen der Bayerischen Staatsforsten betreut. Die 14 Hektar große Fläche wurde im Jahr 1991 als Naturwaldreservat ausgewiesen und ist damit eines der jüngeren Reservate in Bayern. Dabei handelt es sich um Wälder, die sich in einem weitgehend naturnahen Zustand befinden. Die natürliche Waldentwicklung läuft hier ungestört ab. Im Lauf der Zeit entstehen „Ur-“Wälder mit starken Bäumen und viel Totholz. (Quelle: AELF)



Wie kam es zu dieser Entwicklung?

Sailer: Das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel der Produktionsmitteleinsatz optimiert wurde. Es gibt ertragreichere Sorten, leistungsfähigere Maschinen und effizientere Arbeitsverfahren. Landwirtschaft ist rationeller geworden.

Was ist mit Pestiziden?

Sailer: Der Trend ist abnehmend. Auch Pestizide sind Produktionsmittel, die Geld kosten. Bestimmte Mittel wurden immer kritischer gesehen.

Glyphosat?

Sailer: Im Augenblick ist es noch zugelassen, aber die Zeichen stehen auf keiner weiteren Zulassung.

Wenn von EU und Landwirtschaft die Rede ist, dann wird immer wieder von einem Monstrum gesprochen. Muss man sich davor fürchten?

Sailer: Sie meinen das Bürokratie-Monstrum. Jeder Steuerzahler sagt sich: Wenn es Geld gibt, dann muss es einen Nachweis geben, dass es auch wirklich bei den richtigen Empfängern oder auch Arten und Lebensräumen ankommt. Jeder will wissen: Wie wirksam sind die unterschiedlichen Fördermaßnahmen? Die Landwirte sind über die Jahre gezwungen worden, immer mehr Papiere auszufüllen. Sie sind damit auch transparenter geworden.

Der Alltag der Landwirte spielt sich heute zwischen Stall, Feld und Büro ab. Unter dem Strich ist der Beruf so vielfältig wie noch nie.

Sailer: Richtig. Er muss sich auch in sehr vielen Rechtsbereichen auskennen. Über Bildungsmaßnahmen versuchen wir zu vermitteln, dass er gesunde Lebensmittel erzeugt und ressourcenschonend wirtschaftet. In den letzten Jahren betonen wir auch immer: Rechnet’ bevor ihr Entscheidungen über Investitionen trefft. Landwirte sollen nicht nur nach Förderungen Ausschau halten, sondern wirklich rechnen, ob ein Projekt tragfähig und in der Zukunft nachhaltig ist.

Apropos Zukunft: Wie sieht die schwäbische Landwirtschaft im Jahr 2050 aus?

Sailer: 1997 wurde das europäische Agrarmodell einmal so beschrieben: Die europäische Landwirtschaft muss multifunktionell, nachhaltig und wettbewerbsfähig sein. Sie soll sich über den gesamten europäischen Raum verteilen. Die Landwirtschaft ist bei uns so aufgestellt, dass sie diese Zukunftsvision erreichen kann.

Was werden die Herausforderungen sein?

Sailer: Landwirtschaft muss einen Beitrag zur Vitalität des ländlichen Raumes leisten, denn zwischen Land und Stadt klafft eine Lücke. Sie muss die Anliegen und Anforderungen der Verbraucher im Hinblick auf Qualität, Sicherheit der Lebensmittel, aber auch Umwelt- und Tierschutz erfüllen. Naturräume erhalten und Landschaftspflege gehören auch dazu. Dafür braucht die Landwirtschaft aber auch in Zukunft die Unterstützung der Gesellschaft – mal mehr, mal weniger. Und: Die Gesellschaft muss die Landwirtschaft in ihrer Vielfalt akzeptieren und wertschätzen. Landwirtschaft hat Zukunft, weil wir Menschen sie brauchen.

Welche Rolle kann die neue Ökomodell-Region spielen?

Sailer: Diese Initiative kann auf diese Ziele reagieren. Es geht darum, in der Produktion noch umweltschonender und ressourcensparsamer zu arbeiten. Es geht nicht darum, konventionelle Landwirtschaft zu ersetzen. Ökologisch wirtschaftende Betriebe sollen regionale Verbraucherbedürfnisse befriedigen. Es sollen auch Erzeuger und Verbraucher stärker zusammen gebracht werden. Es geht auch darum, bestehende Strukturen vor Ort zu nutzen. Es soll eine höhere Wertschöpfung vor Ort erzeugt werden und ein partnerschaftliches Miteinander.

