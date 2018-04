vor 59 Min.

Ebay zum Anfassen

Der Ladenflohmarkt in Neusäß ist mehr als nur ein Ort, an dem Gebrauchtes angeboten und verkauft wird. Warum Kunden immer etwas finden.

Von Maximilian Czysz

Es begann nach dem Tod ihres Ehemanns: Helga Arnold wollte sich verkleinern. Sie wollte sich von dem trennen, was sich im Lauf der Jahre daheim angesammelt hatte. Vor Weihnachten 2017 kam sie zufällig auf den Ladenflohmarkt Miet&Create im Neusässer Gewerbegebiet. Dort kann jeder Regale, Tische, Kleiderständer und Stellflächen mieten und sie dann mit gebrauchten Gegenständen bestücken. Um den Verkauf kümmert sich Inhaber Martin Tomasini. Seine besondere Stammkundin begrüßt er mit dem Vornamen. „Helga“ schaut fast täglich vorbei. „Ich bin richtig süchtig danach“, sagt die lebensfrohe und herzliche 78-Jährige, die nicht nur verkaufen lässt, sondern auch immer wieder neue Schätze für sich entdeckt.

An diesem Vormittag hat sie ein Auge auf ein Kinderrad mit Stützrädern geworfen. „Kannst Du mir das zur Seite stellen“, fragt sie Martin Tomasini. Der nickt. Ein fast freundschaftliches Verhältnis verbindet sie, sagt Helga Arnold. Tomasini nimmt sie kurz in den Arm. „Der Ladenflohmarkt ist schon so etwas wie ein Treffpunkt“, sagt der 37-Jährige, der das Geschäft vor eineinhalb Jahren eröffnet hatte. Auf den 300 Quadratmetern im ersten Stück gibt es nichts, was es nicht gibt: Vom geschnitzten Krokodil aus dem australischen Outback, Gemälden, Werkzeugen bis hin zu Schmuck und Schallplatten für Sammler.

Verkauf gegen Provision

Tomasini verkauft das Flohmarktsortiment und kassiert dafür eine Provision. Die Kunden erhalten dann jeden Abend per E-Mail eine Übersicht über die Verkäufe. Für Helga Arnold gehört der Blick ins elektronische Postfach um 18 Uhr zum festen Tagesprogramm. Zuletzt hat sie Computer-Lautsprecherboxen an den Mann gebracht – für fünf Euro. „Die spende ich“, sagt sie zu Tomasini, der auf den sozialen Aspekt in seinem Laden viel Wert legt: Es gibt acht Regale, in die jeder Waren legen kann, die dann für den Bunten Kreis verkauft werden. Außerdem werden Marmeladen angeboten, die Mitarbeiter der Tafel Neusäß gekocht haben. Auch Pro Familia wird unterstützt.

Für den 37-Jährigen aus Augsburg war die Ladenflohmarkt selbst eine große Hilfe. Eine neue Lebensperspektive nach einer schwierigen Zeit. Zehn Jahre lang hatte er bei zwei Möbelriesen gearbeitet, ehe ihn Burnout in die Knie zwang. Als es ihm wieder besser ging, wollte er einen Schnitt machen. Er suchte nach einer neuen Beschäftigung, die nachhaltig ist und ihn ausfüllt. Die Geschäftsidee kannte er bereits – Ladenflohmärkte gibt es in vielen Großstädten. Tomasini erinnert sich noch an die ersten Monate in Neusäß: „Damals bin ich noch belächelt worden.“ Doch der wettergeschützte Flohmarkt, der von Dienstag bis Samstag geöffnet ist, fand immer mehr Freunde.

Gute Kindersachen finden sich immer wieder

Auch Gerda Gschwilm und ihrer Tochter Daniela gefällt die Idee: Gekauft haben sie bereits. „Besonders gute Kindersachen finden sich immer wieder“, sagt Gerda Gschwilm. Jetzt wagen sich die beiden Frauen aus Margertshausen auch an den Verkauf: Zwei Regale haben sie gemietet. „Wir haben daheim ausgemistet und klar Schiff gemacht“, sagt Daniela Gschwilm Loureiro, als sie aus einem Korb neue Waren hebt.

Ein Stapel mit Singles ist dabei, eine kleine Gießkanne und ein schweres Bügeleisen von anno dazumal. „Dekosachen sollen ja gut gehen“, sagt sie und sucht einen Platz zwischen den Geschirrstücken und einem Feuerwehrmann-Sam-Rettungsspreizer für Kinder. Ladenflohmarkt-Chef Martin Tomasini steht mit Tipps zur Seite. Er erklärt seinen Kunden, dass beispielsweise Kinderspielzeug besser in unteren Regalen platziert werden. So fallen sie dem Nachwuchs besser auf. Er gibt Preisempfehlungen und erklärt, was sich besser verkaufen lässt und was zum Ladenhüter werden könnte. Doch so genau lässt sich das manchmal nicht sagen.

Was anfangs als unscheinbar wirkt, entpuppte sich dann als echter Schatz. Tomasini erinnert sich: Einmal ging bei ihm eine tibetische Schale, die wohl um 1800 hergestellt wurde, für 3,90 Euro über die Theke. Vom Verkäufer erfuhr er, dass die Schale später in einem großen Auktionshaus verkauft wurde – für 10000 Euro.

Themen Folgen