Ehefrau mit Eisenstange verprügelt: Angeklagter erhält "letzte Chance"

Plus Ein Mann schlägt im westlichen Landkreis Augsburg seine Frau mit einer Eisenstange und soll zudem den Sohn gewürgt haben. Nun ist das Urteil gefallen und die Frau will wieder mit dem Mann zusammenleben.

Von Matthias Schalla

Das Urteil im Prozess wegen häuslicher Gewalt ist am dritten Verhandlungstag gefallen. Doch die Wahrheitsfindung gestaltete sich alles andere als einfach. Wie berichtet wurde einem 53-jährigen Mann aus dem westlichen Landkreis vorgeworfen, seine Frau mit einer Eisenstange geschlagen und in den Bauch getreten zu haben. Den Sohn, der seiner Mutter zur Hilfe eilte, soll er sogar so lange gewürgt haben, "bis er blau anlief". Was genau sich im September vergangenen Jahres in dem Einfamilienhaus abgespielt hatte, konnte vor Gericht jedoch nicht gänzlich geklärt werden. Denn: Der Sohn zog seine Aussage zurück und die Ehefrau will wieder mit ihrem Mann zusammenleben.

Insgesamt acht Beamte der Inspektionen aus Zusmarshausen und Augsburg waren am letzten Verhandlungstag als Zeugen geladen und schilderten, was sich an dem besagten Tag zugetragen hat. Eine Polizistin erinnerte sich noch genau, in welchem Zustand sie die Frau in dem Wohnhaus angetroffen hatte. "Sie krümmte sich vor Schmerzen und konnte kaum stehen", sagte die Zeugin. Auch ihre Kollegen, die am Tag danach die Frau auf der Dienststelle vernahmen, konnten sich noch gut an eine "sichtlich erschöpfte und angeschlagene Frau" erinnern. Eine entscheidende Rolle aber kam dem Rechtsmediziner Dr. Jiri Adamec von der LMU in München zu. Er sollte beurteilen, ob der Würgeangriff des Vaters den Sohn in Lebensgefahr gebracht haben könnte.

Sohn macht vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch

In seinem Gutachten konnte der Rechtsmediziner allerdings nur mehrmals den Konjunktiv verwenden. Der Sohn "hätte" sich eigentlich gut verteidigen können. Bei der Kürze der Würgedauer "hätte" er nicht blau anlaufen können. Und um in Lebensgefahr zu geraten, "hätte" der Luftentzug länger sein müssen. "Gewisse Aussagen lassen sich nicht zusammenfügen", urteilte der Rechtsmediziner. Da der Sohn sich am zweiten Verhandlungstag von seiner ursprünglichen Aussage distanziert hatte und von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, blieb vieles spekulativ. EInordnen konnte Adamec daher nur den Tritt in den Bauch der Ehefrau und einen Schlag mit der Stange. Die Folgen waren von der Polizei durch Fotos und einem ärztlichen Attest dokumentiert worden und wurden schließlich auch vom Angeklagten eingeräumt. "Ein solcher Tritt kann schwerste Folgen haben", betonte Adamec.

Wichtige Beratungsstellen im Landkreis Augsburg 1 / 6 Zurück Vorwärts Familienbüros In den acht Familienbüros im Landkreis finden Eltern bei familiären Konflikten, Erziehungsfragen oder partnerschaftlichen Problemen Unterstützung. Die jeweiligen Ansprechpartner und Telefonnummern finden Betroffene auf der Internetseite des Landratsamts unter dem Punkt "Bildung & Familie".

Häusliche Gewalt Bei häuslicher und sexualisierter Gewalt hilft die Beratungsstelle "via - Wege aus der Gewalt" der AWO Augsburg. Betroffene Frauen erhalten unter der Nummer 0821/45033910 Unterstützung, Männer unter 0821/45033920. Die Beratungsstelle ist auch per E-Mail an awo.via@awo-augsburg.de zu erreichen

Sorgentelefon Das Diakonische Werk Augsburg bietet gerade während der Corona-Krise auch ein Sorgentelefon für Familien an. Jugendsozialarbeiter unterstützen bei der Lösung von Konflikten, bei schulischen Problemen oder persönlichen Ängsten. Hilfe erhalten Betroffene unter der Nummer 0821/45019-3430 (werktags) zu erreichen.

Jugendamt Bei Problemen und Notsituation können sich Eltern, Kinder und Jugendliche auch an das Jugendamt wenden. Leiter Hannes Neumeier ist telefonisch unter 0821/3102-2329 erreichbar.

Psychische Probleme Der Sozialpsychiatrische Dienst hilft Menschen mit psychischen Problemen und deren Angehörige. Betroffene können sich an die Außenstellen der Diakonie in Gersthofen unter der Nummer 0821/2990523 wenden. Der Sozialpsychiatrische Dienst in Schwabmünchen ist telefonisch unter 08232/96640 zu erreichen, in Königsbrunn unter der Nummer 08231/915145

Allgemeine Hilfe Der Besondere Soziale Dienst des Landkreises Augsburg hilft Erwachsene bis 60 Jahren und deren Angehörige in besonders schwierigen Lebenslagen. Die Anlaufstelle ist unter der Telefonnummer 0821/3102 -2780 oder per E-Mail an bsd@LRA-a.bayern.de zu erreichen.

Staatsanwalt Lukas Peltsarszky fand in seinem Plädoyer deutliche Worte. Er bezeichnete den Angeklagten als "einen Haustyrannen", der seiner Familie ein andauerndes Martyrium beschert hat. Drei Jahre und zwei Monate unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, lautete seine Forderung. Die Verteidigung freilich zeichnete ein vollkommen anderes Bild. So habe der 53-Jährige seine Frau "nur leicht geschlagen" und "nicht geschubst, sondern nur geschüttelt". Den Tritt in den Bauch räumte sie zwar ein, aber für eine so hohe Strafe biete die Anklage "zu wenig Fleisch".

Bewährung ist für Mann aus Kreis Augsburg an strenge Auflagen geknüpft

Richterin Mayer blieb mit ihrem Urteil unter anderem wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung über 18 Monate schließlich deutlich über den von der Verteidigung geforderten neun Monaten, setzte die Strafe aber zur Bewährung aus. Daran geknüpft sind allerdings einige Auflagen. So muss sich der Angeklagte einem Antiaggressionstraining unterziehen, 120 Stunden Arbeitsdienst leisten, eine Familientherapie machen und 1000 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen. Dies sei seine letzte Chance, sagte Mayer. Sollte er sich nur das kleinste Vergehen wie Schwarzfahren oder eine Ohrfeige erlauben, "ist die Bewährung schneller widerrufen, als Sie bis drei zählen können".

