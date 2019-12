vor 32 Min.

Ehefrau schlägt auf der B2 während der Fahrt auf ihren Mann ein

Ein Ehepaar war in den frühen Morgenstunden auf der B2 in Richtung Langweid unterwegs, als die beiden auf einmal Streit bekamen.

Eine 57-Jährige gerät auf der B2 bei Langweid so sehr in Rage, dass sie ihrem Mann am Steuer die Brille von der Nase schlägt. Dies hat Folgen.

Ehefrau erwarten nun einige Anzeigen

Der Fahrer, der dadurch stark in seiner Sehkraft eingeschränkt war, verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und hätte beinahe einen Verkehrsunfall verursacht. Da der Ehemann am Steuer durch den Schlag zudem verletzt wurde und eine friedvolle Weiterfahrt nicht möglich war, musste die Polizei die 57-jährige Beifahrerin in Polizeigewahrsam nehmen.

Der Ehemann setzte schließlich seine Fahrt alleine fort. Die Beifahrerin erwartet nun zudem eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung. (thia)

