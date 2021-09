23-Jähriger achtet in Ehingen nicht auf die Vorfahrt

Beide Autos sind nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 23-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Ehingen. Der junge Mann wollte um 11.15 Uhr von der Einmündung Kohlstatt zur Kreisstraße A23 in südliche Richtung abbiegen.

Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines auf der Kreisstraße in westlicher Richtung fahrenden Autos und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (thia)