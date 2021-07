Bio boomt im Landkreis Augsburg, doch die Öko-Bauern bangen

Plus Weil Verbraucher ökologisch erzeugte Lebensmittel wollen, wächst auch im Landkreis Augsburg der Markt für Bio. Aber der nasse Sommer bedroht die Ernte.

Zuckerrüben, Petersilie, Kartoffeln und Getreide: Auf 130 Hektar betreibt Familie Hausmann aus Ehingen ökologischen Landbau. Bereits 2016 hat sie ihren konventionellen Betrieb in einen Biohof umgewandelt. Dazu gehört auch ein kleiner Hofladen, in dem Judith Hausmann unter anderem selbst gebackenes Brot direkt vermarktet – das Gesamtkonzept der Hausmanns ist ein Musterbeispiel für biologisch betriebene Landwirtschaft.