Die Bücherei Schmökerecke in Ehingen hat einen neuen Platz gefunden

Am Montag öffnet die Bücherei im Ehinger Gemeindezentrum an fast der alten Stelle. Die Zeit des Ausweichquartiers im Pfarrhof ist damit vorbei.

Herbstzeit ist Lesezeit. Pünktlich dazu öffnet die Bücherei Schmökerecke ihre Pforten in den neuen Räumlichkeiten des Gemeindezentrums. Am 25. Oktober um 16.30 Uhr können dort zum ersten Mal Leselustige jeden Alters ausgiebig schmökern und Bücher ausleihen.

Gegründet wurde die Gemeindebücherei im Jahr 2005 vom Arbeitskreis Freizeit-Erholung-Sport und sie war im ehemaligen Amtszimmer (frühere Schule) untergebracht. Diese Räumlichkeit musste sie im Februar 2020 im Rahmen der Baumaßnahmen für das Gemeindezentrum verlassen - und fand vorübergehende Bleibe im Pfarrhof. Nun kehrt die Schmökerecke fast wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück. In neuen Räumen präsentiert sie sich zur Wiedereröffnung nun hell, modern, gemütlich, zeitgemäß - und barrierefrei.

Schmökerecke Ehingen mit vielen neuen Büchern

Zwölf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen bilden das Büchereiteam. Sie freuen sich, den Umzug aus dem Ausweichquartier reibungslos geschafft zu haben. In diesem Zusammenhang wurden auch etliche alte Bücher aussortiert und neue angeschafft. Auf die Besucher wartet ein bunte Auswahl an Lesestoff, von Kinderliteratur über Romane bis zu Zeitschriften. Doch die Schmökerecke ist weit mehr als ein "Bücherlager". Sie hat sich längst als kultureller Treffpunkt mit Vorträgen oder Lesungen etabliert. Besonders am Herzen liegt dem Team, Kindern die Freude am Lesen näherzubringen. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus Ringelreihen können Vorschulinder beispielsweise den Büchereiführerschein erwerben. Auch Ferien-Aktionen für Schüler und Familien stehen regelmäßig auf dem Programm.

Die Öffnungszeiten der Schmökerecke

Montag 16.30 Uhr bis 18 Uhr, Dienstag 17 Uhr bis 18 Uhr, Donnerstag 12 Uhr bis 13 Uhr (3-G-Regelung). Neue Adresse: Gemeindezentrum Ehingen.

Lesen Sie dazu auch