Ehingen

18:29 Uhr

Was weiß Wikipedia? Ehingen wäre fast zur Klostergemeinde geworden

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach.

Von Marco Keitel

Das auffällige Wappen mit dem blauen Einhorn hat Ehingen von den Herren von Ehingen. Die waren im 13. und 14. Jahrhundert Grundherren und hatten ihren Sitz im heutigen Gemeindegebiet. Das weiß Wikipedia. Das Online-Lexikon erwähnt aber nicht, was in dem Gebiet im Nordwesten des Landkreises Augsburg in der langen Zeit zwischen 1400 und 1800 passiert ist. Das weiß Franz Sedlacek. Der 86-Jährige hatte in dem knappen Vierteljahrhundert, das er Bürgermeister war, Zeit, sich mit Ehingen zu beschäftigen. In der Gemeinde lebt er seit 1946.

