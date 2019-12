03.12.2019

Ehingen baut groß aus

Gemeindezentrum entsteht

In Ehingen sind die Bagger angerollt. Der Bau des neuen Gemeindezentrums mit Mehrzweckhalle und dem Erweiterungsbau des Kindergartens ist gestartet. Das Projekt im Rahmen der Dorferneuerung ist das Ergebnis langwieriger Überlegungen und Meinungsbildung in breiten Kreisen.

Die Bürger und Vereine wurden bei den Planungen mit an den Tisch genommen. Die Gemeinde schafft mit diesem Zukunftsprojekt, das mit 4,8 Millionen Euro kalkuliert ist, die Möglichkeiten zur Begegnung und Stärkung der Dorfgemeinschaft. Für die Errichtung des Gemeindezentrums wurde am 21. Januar der Förderbescheid über 1,3 Millionen Euro aus dem bayerischen Förderprogramm „Innen statt Außen“ entgegengenommen. Zusätzlich kann mit rund 700000 Euro Landesmitteln für die Erweiterung und den Umbau der Kindertagesstätte gerechnet werden. „Derzeit läuft der Bau planmäßig“, so Bürgermeister Franz Schlögel, „in Kürze wird die Bodenplatte betoniert.“ Nun hoffe man auf günstiges (Bau-) Wetter in den kommenden Wochen.

Zum Gesamtprojekt „Gemeindezentrum“ gehört auch in einem weiteren Abschnitt die Gestaltung des Außenbereichs, wobei besonders darauf geachtet wird, den ländlichen Charakter zu erhalten. Hierzu sind die Planungen noch nicht komplett abgeschlossen. In einem vierten Treffen hatten die Bürger kürzlich noch einmal die Möglichkeit, zum derzeitigen Planungsstand Stellung zu nehmen und Ideen einzubringen, bevor die finale Version erstellt wird, mit der die Gemeinde den Förderantrag beim Amt für ländliche Entwicklung einreichen wird. (moma)

