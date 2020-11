vor 32 Min.

Ehingens neues Gemeindezentrum könnte im April den Betrieb aufnehmen

Plus Das größte Vorhaben in der Geschichte Ehingens, das neue Gemeindezentrum, kommt gut voran. Gerade hat ein neuer Bauabschnitt begonnen.

Von Monika Matzner

Baumaschinen und Handwerker beherrschen das Bild auf dem Baugelände "Gemeindezentrum" - das Großprojekt entsteht im Zuge der Dorferneuerung und umfasst den Neubau einer Mehrzweckhalle, den Umbau des Kinderhauses und die Gestaltung des Außengeländes. In den vergangenen Monaten hat sich im Herzen des Ortes hier viel getan. "Trotz der Corona-Krise sind die Bauarbeiten gut vorangekommen und liegen im anvisierten Zeitplan" fasst es Bürgermeister Franz Schlögel zusammen und zeigt sich zufrieden mit dem Baufortschritt.

Gut ein Jahr nach dem Spatenstich sind in puncto Mehrzweckhalle große Etappenziele erreicht oder stehen kurz vor dem Abschluss. Die Trockenbauer haben einen Großteil der Schallschutzdecken und Zwischenwände montiert, nebenher laufen derzeit noch Installationsarbeiten für Heizung und Sanitäranlagen. Die Fenster sind größtenteils eingebaut und die Elektriker verlegen Leerrohre und Kabel. Anfang des Monats haben die Estricharbeiten begonnen, gleichzeitig erhält die Mehrzweckhalle ihre Holzfassade.

Blick auf das Baugelände Gemeindezentrum. Der Neubau der Mehrzweckhalle und der Umbau des angrenzenden Kinderhauses liegen im Zeitplan. Bild: Monika Matzner

Parallel zum Hallen-Neubau läuft der Umbau des angrenzenden Kinderhauses. Die Kindergartenkinder mussten hierfür den Platz räumen und finden bis zum Wiedereinzug Herberge im Rathaus. "Inzwischen ist im Innenbereich vom 'alten' Kindergarten nicht mehr viel zu erkennen" berichtet Schlögel, "alles ist Baustelle." Geschuldet sind die umfangreichen Arbeiten dem Anspruch auf Neuaufteilung der Räume, zusätzlich notwendigen Sanitäranlagen oder baulichen Veränderungen, um Barrierefreiheit zu schaffen.

Das Gemeindezentrum soll knapp fünf Millionen Euro kosten

Von einem bisher recht reibungslosen Ablauf spricht die Gemeinde beim Rückblick auf die vorangegangenen Bauphasen. Auch finanziell bewege man sich im gesteckten Rahmen von knapp fünf Millionen Euro. Mittlerweile ist der Förderbescheid in Höhe von 294.000 Euro für die Umgestaltung der Außenanlagen eingegangen - für diesen nächsten Bauabschnitt fiel der Startschuss vor wenigen Tagen. Die Bagger sind bereits angerollt. In den folgenden Wochen und Monaten wird sich im Außenbereich viel tun, etwa die Asphaltentfernung auf dem ehemaligen Pausenhof, der Bau einer Außenbühne, das Schaffen einer Spielfläche samt Spielgeräten oder die Parkplatzgestaltung an der Mehrzweckhalle.

Die Bagger sind vergangene Woche für den nächsten Bauabschnitt angerollt. Bild: Monika Matzner

Bis das Gesamtensemble fertiggestellt ist, wird es freilich noch eine Weile dauern. Auf einen verlässlichen Termin könne man sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen, dafür sorge auch die aktuelle Corona-Situation. Vorsichtig nennt die Gemeinde jedoch den anvisierten Termin: "Wir hoffen, dass im April Kinderhaus und Mehrzweckhalle den Betrieb aufnehmen können."

