vor 25 Min.

Ehrt Gemeinde mutigen Bürger?

Elmar Schöniger hat seinen letzten Auftritt als Nordendorfer Bürgermeister und mit ungewöhnlichem Antrag zu tun

Von Josef Nittbaur

Mit den Worten „ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie in den letzten 18 Jahren mit ihrem Bürgermeister meist sehr handsam umgegangen sind“ beendete Elmar Schöniger die gut besuchte Bürgerversammlung in Nordendorf. Es war seine letzte, der SPD-Politiker tritt zur Wahl im März nicht mehr an. Die Gemeinde Nordendorf zählt derzeit 2491 Einwohner, 22 weniger als im Vorjahr. 195 Personen haben davon einen ausländischen Pass, größte Gruppe sind 40 Rumänen. 21 Geburten standen 22 Sterbefälle gegenüber, im Vorjahr waren es jeweils zehn mehr.

Derzeit werden 123 Kinder in sechs Gruppen in der Kindertagesstätte betreut. Da die Räumlichkeiten dort nur auf vier Gruppen ausgelegt sind, mussten zwei Gruppen vorübergehend in Räumen des Bürgerhauses untergebracht werden. Bis zum neuen Kindergartenjahr soll der Erweiterungsbau zur Verfügung stehen. Ob die dort geplanten zwei neuen Gruppen am Ende ausreichen werden ist offen. Laut Schöniger zeichnet sich bereits jetzt der Bedarf für eine siebte Gruppe ab.

Auch die Schülerzahlen steigen kontinuierlich. In der Grundschule werden derzeit 105 Nordendorfer Kinder betreut, in der Hauptschule Meitingen 50. Im derzeit größten Projekt der Gemeinde werden in dem Anbau zwischen Kindertagesstätte und Schule neben den beiden Kita-Gruppen auch zwei Klassenräume und eine Mensa sowie Nebenräume im Untergeschoss errichtet. Aktuell wird mit Kosten von etwa 3,5 Millionen Euro gerechnet, davon sind etwa 1,4 Millionen Euro durch Zuschüsse abgedeckt. Nach einigen Verzögerungen soll in Kürze noch mit dem Einbau der Fenster begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Juli 2020 geplant.

Begonnen wurde zwischenzeitlich auch mit den Vorarbeiten für das Regenüberlaufbecken und den Kanal im Holzener Weg in Blankenburg. Schöniger erläuterte, dass die Straße über den Winter noch befahrbar bleiben wird. Als weiteres Projekt steht in Blankenburg der teilweise Neubau des Feuerwehrhauses an. Die Maßnahme ist notwendig damit das neue TSF-Fahrzeug, das im Rahmen des Dorffestes im August eingeweiht wurde, Platz findet. In Nordendorf stehen im Baugebiet „Schusterweg“ bereits die ersten Häuser. Derweil läuft die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sonniger Südwesten/BA IV“. Wie bei den vorhergehenden Abschnitten sind hohe Aufwendungen für den Hochwasserschutz notwendig. Das ist laut Schöniger „teuer, aber die einzige Möglichkeit, um noch an Bauflächen zu kommen“.

Finanziell steht die Gemeinde gut da. Derzeit habe man sogar etwa drei Millionen Euro auf der hohen Kante. Dies rühre aber in erster Linie daher, dass sich Projekte aufgrund der guten Konjunkturlage im Baubereich verzögert haben. Aus jetziger Sicht werde die Gemeinde Mitte 2021 schuldenfrei sein. „Die Gemeinde lebt von der Einkommensteuer“ erläuterte Schöniger. Mit etwa 1,6 Millionen Euro ist der 15-prozentige Anteil, den die Gemeinden erhalten, die größte und sicherste Einnahmeposition. Die Gewerbesteuer, die in diesem Jahr mit 600000 Euro veranschlagt ist, sei zum Beispiel sehr konjunkturabhängig.

Einschneidendes Ereignis war 2019 die Schließung der Edeka-Filiale in der Ortsmitte Ende Juli. Dem Eigentümer sei es nicht gelungen, einen Nachmieter zu finden. Derzeit werde geprüft, die Räumlichkeiten in Wohnungen umzuwandeln. Bundesweit Schlagzeilen machte im August der Angriff mit einer Armbrust auf zwei Passanten in der Raiffeisenstraße. Glücklicherweise gehe es den Betroffenen mittlerweile wieder gut.

Diesbezüglich schlug ein Bürger in der anschließenden Aussprache vor, das beherzte Eingreifen eines Anwohners durch eine Ehrung zu würdigen. Schöniger sah dafür den Jahresempfang im Mai als möglichen Rahmen.

