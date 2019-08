vor 22 Min.

Ehrung für Tanzmeisterinnen

Bürgermeister empfängt 28 Schülerinnen des Paul-Klee-Gymnasiums, die den Bundestitel erreichten

Von Claus Braun

Ehre wem Ehre gebührt! Getreu diesem Motto lud die Stadt Gersthofen 28 junge Frauen zum Eintrag ins Goldene Buch ein. Die Schülerinnen des Paul-Klee-Gymnasiums wurden im abgelaufenen Schuljahr Deutsche Meisterinnen im Tanz und waren damit große Imageträger für die Kommune.

Bürgermeister Michael Wörle zeigte sich hoch erfreut, als er die 28 Deutschen Meisterinnen, ihre Trainerinnen Carmen Rauh und Julia Senft, sowie Eltern und Geschwister im Rathaus begrüßen konnte. Auf einstimmigen Beschluss des Stadtrates durften sich die Schülerinnen ins Goldene Buch eintragen, da sie durch ihre Meisterschaft die Stadt Gersthofen weiter bekannt gemacht haben. Wörle gratulierte im Namen der Stadt zu diesem großartigen Er-folg, der am 11. Mai in Bad Kreuz-nach (Rheinland-Pfalz) perfekt gemacht wurde. Ferner lobte Bürgermeister Wörle den Trainingsfleiß aller Beteiligten und dankte insbesondere den Eltern für die aufgebrachten Mühen.

Nicht fehlen durfte bei diesem Festakt ein Rückblick durch Trainerin und Lehrerin Carmen Rauh. Der Erfolgsweg begann mit dem von ihr „erwarteten Sieg“ beim Bezirksfinale am 19. März dieses Jahres in Fischach. Eine Überraschung war dann schon das Abschneiden beim Landesfinale in Bayreuth, wo sich die Gersthoferinnen am 2. April gegen sehr starke Konkurrenz erfolgreich behaupten konnten.

Durch diesen Sieg fuhren die jungen Damen ohne große Erwartungshaltung nach Bad Kreuznach. Dort trat die Tanzgruppe des Paul-Klee-Gymnasiums in der Kategorie „Gruppentanz Modern Styles“ an und musste sich gegen neun Mitkonkurrenten behaupten. Zu den Titeln „A million dreams“ von Anthem Lights und „Leave a light on“ von Tom Walker zeigten die jungen Tänzerinnen eine eindrucksvolle Choreografie mit einer Mischung aus modernen und zeitgenössischen Elementen, mit Bodenteilen, Sprüngen und Hebefiguren.

Als die sieben Preisrichter allesamt ihre Benotungsschilder mit der Nummer 1 in die Höhe stemmten, war der schier unfassbare Triumph perfekt und die Deutsche Meisterschaft erstmals für ihr Gersthofer Gymnasium unter Dach und Fach.

Nachdem die Unterschriften und Autogramme im Goldenen Buch verewigt waren, wurde noch mit einem Gläschen auf den Erfolg angestoßen. Alle Deutsche Meisterinnen bekamen zudem Verzehrgutscheine für die „Kulturina“. Eine kleine Aufregung gab Wörle den jungen Damen mit dem Versprechen auf den Weg, dass er sie in den nächsten Wochen einmal auf der Bühne der großen Stadthalle tanzen sehen will.

