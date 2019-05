vor 22 Min.

Ein Adelsrieder erreicht den Gipfel des Everest

Günter Haas hat den höchsten Berg der Welt bestiegen. Mit ihm nutzen viele andere das kurze Zeitfenster. Zehn Menschen sterben dabei.

Von Philipp Kinne

Der Adeslrieder Günter Haas meldet sich vom höchsten Berg der Welt. Am Freitagmorgen „zum Sonnenaufgang“, stand er auf dem Gipfel. Für Haas geht damit ein Traum in Erfüllung. Wochenlang haarte er mit seiner Gruppe in einem Basislager auf 5200 Meter Höhe aus. Denn der Gipfel des Mount Everest lässt sich nur bei guter Wetterlage besteigen.

Nach der anhaltenden Geduldsprobe konnte sich der Adeslrieder zusammen mit seiner Gruppe nun endlich auf den Weg nach ganz oben machen. Zuvor hätten eisige Winde den Anstieg unmöglich gemacht. Bergsteigern droht bei schlechtem Wetter der sichere Tod, denn die Winde lassen den Körper erfrieren.

Auf- und Abstieg sind lebensgefährlich

Doch auch bei besseren Bedingungen ist nicht nur der Aufstieg lebensgefährlich. Ein Brite sei beim Abstieg von dem 8848 Meter hohen Himalaya-Gipfel zusammengebrochen und gestorben, berichtete die Zeitung The Himalayan Times am Wochenende unter Berufung auf Nepals Behörden. Mit diesem jüngsten bekannt gewordenen Todesfall starben in den vergangenen Tagen schon zehn Bergsteiger am Mount Everest. Meist beschränken sich diese sogenannten Wetter-Fenster auf zwei bis drei pro Saison.

Entsprechend knapp ist die Zeit für alle, den einen passenden Moment zu erhaschen. Beobachter sagen, manche der diesjährigen Todesfälle könnten damit zusammenhängen, dass zu viele Bergsteiger auf einmal versuchten, bei gutem Wetter den Mount Everest zu erklimmen. Vor allem am Mittwoch hatte es sich am Everest-Gipfel gestaut: Auf Fotos war eine lange Menschenschlange zu sehen, die darauf wartete, die letzten Meter aufsteigen zu können. Dadurch kam es zu langen Wartezeiten auf gesundheitlich gefährlicher Höhe.

Wieder auf dem Weg in die Heimat

Günter Haas ist mittlerweile wieder auf dem Weg in die Heimat. Er war zusammen mit sechs weiteren Bergsteigern und einem Führer unterwegs. Die Gruppe kommt aus vier verschiedenen Nationen. Bereits vor Monaten hatte sich der erfahrene Bergsteiger auf die Reise vorbereitet. (mit dpa)

