vor 32 Min.

Ein Bäumchen zum Schulanfang

Im September ist die passende Zeit zum Baumpflanzen. Denn im Herbst können die Wurzeln am besten anwachsen

Von Diana Zapf-Deniz

Meteorologisch haben wir bereits seit dem 1. September Herbst. Kalendarisch und nach der Sonne ausgerichtet beginnt er am 23. September, denn dann ist es die Tagundnachtgleiche, an der Tag und Nacht genau gleich lang sind, da die Sonne den Äquator überquert. Es ist die Jahreszeit der Ernte, des Blätterfalls, aber auch die beste Zeit, um einen Baum zu pflanzen, solange der Boden frostfrei ist.

Bäume mit Wurzelballen pflanzt man idealerweise im frühen Herbst bis Ende September, denn dann können die Wurzeln noch richtig anwachsen bevor der Winter kommt. Bäume, die Laub abwerfen, pflanzt man auch in der Zeit des Laubfalls damit die gesamte Energie des Bäumchens in die Ausbildung neuer Wurzeln investiert werden kann. Winterharte Obstbäume kann man nun gut pflanzen. Ein Apfel- oder Kirschbäumchen ist übrigens nicht nur eine hübsche und besondere Überraschung zum Schulanfang, sondern auch ein nachhaltiges und lange erfreuendes Geschenk. Wichtig ist, dass man schon beim Kauf des Obstbaums auf die Qualität wie folgt achtet: Gerader Stamm, keine Beschädigungen, keine Krankheitssymptome wie abgestorbene Triebe, eine verzweigte Krone mit mindestens drei langen Seitenästen. Wenn man nicht so viel Platz im Garten hat, dann ist es gut, im Gartencenter oder in der Baumschule nach Bäumen zu fragen, die langsam wachsen. Man nennt sie Spindelbäume und diese sind gleich unten gut verzweigt. Halb- und Hochstämme benötigen mehr Raum und wachsen deutlich schneller.

Da Bäume mit zu den häufigsten Nachbarschaftskonflikten in Deutschland gehören, muss man auf den Grenzabstand achten und einhalten. In Bayern dürfen keine Bäume, Sträucher und Hecken in geringerer Entfernung als einen halben Meter oder, falls die Gewächse höher als zwei Meter werden, in einer geringeren Entfernung als zwei Meter von der Grundstücksgrenze gehalten werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, beispielsweise bei hohen Mauern, angrenzenden Waldgrundstücken oder landwirtschaftlich genutzten Grundstücken. Diese muss man im Detail im Gesetz unter Nachbarrecht nachlesen.

Vor dem Anpflanzen werden die Spitzen der Hauptwurzeln abgeschnitten und nur unbeschädigte Wurzeln bleiben dran. Wichtig ist, dass das Wurzelwerk nie austrocknet. Wenn man also nicht gleich zum Eingraben kommt, dann muss man die Wurzeln unbedingt mit Gartenerde ummanteln.

Möchte man das Bäumchen auf bereits vorhandenem Rasen haben, dann muss das Gras natürlich entfernt und ein Pflanzloch ausgehoben werden. Den entfernten Rasen übrigens nicht wegwerfen, sondern lieber kahle Stellen im Garten ausbessern. Das Loch muss so groß sein, dass die gesamten Wurzeln des Baumes ohne Umknicken reinpassen. Am Schluss lockert man die Erde des ausgegrabenen Loches noch, damit die Wurzeln leicht ins Erdreich finden. Zu tiefes Setzen mögen Bäume nicht sonderlich gerne, daher lieber flach einsetzen. Ein Pfahl im Abstand von 10 bis 15 Zentimeter sollte in westlicher Richtung vom Stamm geschlagen werden, da Westen in unseren Breitengraden die Richtung ist, woher der Wind hauptsächlich kommt. So wird das Bäumchen nicht nur gestützt, sondern auch gleich etwas geschützt. Zuerst wird der Pfahl eingeschlagen und danach der Baum eingesetzt. Der Aushub, eventuell mit Kompost oder Pflanzerde angereichert, kommt dann wieder in das Pflanzloch rein und wird etwas festgetreten. Allerdings nicht zu fest, damit das Bäumchen gut wachsen kann.

Der frisch gepflanzte Baum und der Pfahl werden mit einem Kokosstrick miteinander verbunden. Andere Stricke sind nicht dehnbar und schneiden in die Baumrinde ein. Professionell verbindet man die beiden mit mehreren achtförmigen Schlaufen, die dann vom Strick umwickelt und verknotet werden. Zu guter Letzt verteilt man die Erde rund um die Pflanze schön und formt einen Gießrand, damit das Wasser beim Gießen an den Wurzeln bleibt.

Themen Folgen