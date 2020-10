25.10.2020

Ein Biberbacher gründete die erste Countryband Argentiniens

Daniel Vasquez, Musiker aus Argentinien, der seit 15 Jahren in Biberbach lebt und in zahlreichen Bands spielt

Plus Daniel Vazques ist Musiker aus Leidenschaft. Wie der Argentinier aus der Millionenmetropole Buenos Aires in das verschlafene Biberbach kommt.

Von Oliver Reiser

Fast liebevoll streicht Daniel Vazquez über die vergilbte Hülle. „Diese Schallplatte hat mein Leben verändert“, sagt der 58-Jährige. „Folk Banjo Styles“ lautete der Titel. Mit 15 Jahren hat er sie in einem Laden in Buenos Aires gefunden. Kurz darauf hat sich Vazquez das erste Banjo zugelegt. Dieses Instrument beherrscht er mittlerweile ebenso virtuos wie die Gitarre. „Dabei ist es dreimal so schwer“, lacht er und lässt seine flinken Finger über die fünf Saiten tanzen.

Bild: Marcus Merk

Musik ist sein Leben. Schon als Siebenjähriger hatte er erste Versuche auf der Gitarre unternommen, mit neun Jahren konnte er das Instrument dann endlich richtig spielen.

Vazquez ist Autodidakt. „Ich habe mir alles selber rausgehört und dann nachgespielt“, erzählt er. „Vor allem die Songs der Beatles.“ Bevor Vazquez nach Deutschland kam, war er in seiner Heimat kein Unbekannter. Er hatte die erste Country-Band in Argentinien gegründet. Das Trio nannte sich Max. Mit der Rockabilly-Formation Eva y Los Pecadores hatte er sogar einen Plattenvertrag bei CBS.

Statt einer Wohnung eine Countryband gefunden

1989 ist er dann nach Deutschland übergesiedelt. „Meine Ex-Frau hatte deutsche Wurzeln und Familie in Erlingen“, erzählt Vazquez, warum man im Augsburger Raum gelandet ist. Die Auswanderung selbst bezeichnet er als Kamikaze-Aktion: „Ich konnte die Sprache nicht, und wir haben keinen Anschluss gefunden.“

Da seine damalige Frau eine Ausbildung im Hotelfach machen wollte, sind sie nach Reit im Winkel gezogen. „Was mach ich da?“, fragte sich Vazquez, der schnellstens zurück ins Schwabenland wollte. „Deshalb haben wir uns die Wochenendausgabe der Augsburger Allgemeinen schicken lassen.

Daniel Vazquez mit seiner Platte Folk Banjo Styles in seinem Wohnzimmer. Bild: Oliver Reiser

Aber eine Wohnung zu finden war unmittelbar nach der Wende fast unmöglich.“ Stattdessen fand Vazquez eine Kleinanzeige, in der ein Musiker mit Banjo, Gitarre und Mandoline von einer Countryband gesucht wurde. Hinter dem Inserat verbarg sich Heinz Oedingen von Country Fever. Über dessen Beziehungen fand sich eine Wohnung in Rinnenthal (Landkreis Aichach-Friedberg). Schließlich landete er in einem kleinen Haus im Biberbacher Ortsteil Markt.

Vazquez besitzt die erste LP seines Idols Bob Dylan

Fast jedes Wochenende spielte der begnadete Gitarrist, der von 1996 bis 2002 in der Fertigungslinie bei Osram arbeitete, in verschiedenen Bands. Zunächst bei Country Fever und Bud Hennessy, dann gründete er die Cadillac Cowboys. Heute hilft er noch bei Ronny Nash aus oder spielt mit seinem Freund Karl Pösl. Mehr als 500 Titel haben die „Wonderboys“ im Repertoire. Einmal im Monat treten sie in der Waldgaststätte in Deuringen auf.

Zuletzt mit einem „Bob-Dylan-Abend“, den die beiden verehren. Vazquez besitzt sogar Dylans erste LP von 1962. Beim Auftritt in der Augsburger Schwabenhalle hat er den Meister leibhaftig gesehen und gehört. „Da hat er sogar gesungen. Normalerweise nuschelt er ja bloß“, räumt Vazquez ein, dass man Dylan mögen muss.

Seine Kinder haben nichts mit Musik am Hut

Seit 20 Jahren lebt der Argentinier, der zwei Kinder (28 und 25 Jahre) hat, die zu seinem großen Leidwesen nichts mit Musik am Hut haben, nun mit seiner neuen Lebensgefährtin, den Wellensittichen Conny und Charly sowie der Gambia-Riesenhamsterratte Ivy, die während des Gespräches neugierig aus ihrem Käfig lugt, in Biberbach.

Der Musiker Daniel Vazquez stammt aus der 15-Millionen-Stadt Buenos Aires. Dort hat er die erste Countryband Argentiniens gegründet. Seit 20 Jahren lebt er nun in Biberbach – zusammen mit 23 Gitarren und zwei Banjos, die er virtuos zu bearbeiten versteht. Video: Oli Reiser

„Hier fühle ich mich einfach wohl“, sagt Daniel Vazques und lehnt sich entspannt zurück. „In der Stadt könnte ich nicht mehr wohnen.“ Als junger Mann hat er mitten in der 15-Millionen-Einwohner-Metropole Buenos Aires gelebt. „Ich habe die Demonstrationen gegen die Militärjunta hautnah erlebt, gesehen und gehört, wie Schüsse gefallen sind. Das war schrecklich. Das brauche ich nie wieder“, sagt der 58-Jährige.

Seit 2002 ist er selbstständig als Lehrer für Gitarre an zwei Musikinstituten in Aichach und Mering tätig. „Als Corona kam, ist alles auf online umgestellt worden. Das war schon komisch“, sagt der 58-Jährige. Auch die Auftritte musste man auf null zurückfahren. „Mal sehen, wie sich das alles entwickelt“, blickt er mit Bedenken auf die beginnende Indoor-Saison und die steigenden Fallzahlen. Dabei ist er froh, dass er in Deutschland lebt. "In Argentinien sind die Corona-Maßnahmen viel strenger", hat ihm seine Schwester berichtet.

