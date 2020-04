Ein Blechdach für den Bienenpark in Neusäß?

Plus Die Stadt Neusäß will Kindern das Leben der Insekten näherbringen. Dazu gehört eine naturnahe Gestaltung. Doch die ist teuer.

Wieder einmal könnte das Geld die Planungen für den Bienenpark in Neusäß bremsen. Auf dem letzten Treffen des Bauausschusses der Stadt Neusäß in dieser Sitzungsperiode wollte Bauamtsmitarbeiter Jürgen Kaiser den Ausschussmitgliedern nur ein Detail aus den laufenden Arbeiten nennen – und löste dabei doch argen Unwillen bei den Stadträten aus.

Etwa zwei Jahre alt ist das Projekt inzwischen. Neusäß hat vor, eine bienenfreundliche Stadt zu werden. Dazu gehört auch Umweltbildung. Im Bienenpark beim großen Wasserspielplatz in Ottmarshausen soll neben einer besonders bienenfreundlichen Bepflanzung in einem kleinen Pavillon Platz sein, um Jugendgruppen oder Klassen vor Ort Infos über die wichtigen Insekten näherbringen zu können.

Gesamtkosten von rund 100.000 Euro

Doch von Anfang an lief das Projekt nicht so glatt, wie gehofft. Am Anfang stand die Zahl von 130.000 Euro für die Erstellung des Wunsch-Bienenparks im Raum. Versehen kurz darauf mit einer Enttäuschung: Ein staatlicher Zuschuss für das Projekt wurde ausgeschlossen, weil es sich im Außenbereich von Neusäß befand. Dann ein Lichtblick: Das Konzept wurde einerseits abgespeckt auf Gesamtkosten von rund 100.000 Euro. Zum anderen konnte der Landkreis, als Partner gewonnen werden, der sich mit 20.000 Euro beteiligt.

Inzwischen sieht man schon etwas vom Bienenpark: Bereits aufgebaut wurden die Hochbeete aus Granit, die in Kürze eine entsprechende Bepflanzung erhalten, die zur Nachahmung im heimischen Garten anregen soll. So sind dort einheimische, bunt gemischte Pflanzen angedacht, die lange und nacheinander blühen. Neben den Hochbeeten wird es unter anderem auch ein großflächiges Blumen-, Feucht- und Fettwiesenareal geben. Bis etwa zum Beginn der Sommerferien sollte dann auch der Pavillon mit dem kleinen Klassenzimmer im Grünen fertig sein.

Kommt nun ein kostengünstiges Blechdach?

Und das ist der Knackpunkt: Die Stadträte hatten dafür ein Gründach vorgesehen – möglichst ansprechend für Bienen eben. Weil das aber mit einem „deutlich fünfstelligen Betrag“ zu Buche schlagen würde, genauer konnte es Jürgen Kaiser ohne einen Blick in die Unterlagen nicht beziffern, hatte die Verwaltung stattdessen ein Flachdach mit einem Blechbelag vorgesehen. Stadtrat Wolfgang Weiland (Freie Wähler) konnte es kaum glauben: „Das widerspricht doch absolut dem Geist des Bienenparks. Außerdem wird es darunter doch sicher viel zu heiß“, warnte er. Wenigstens ein Schindeldach sollte es schon sein. „Aber die Kosten müssen wir auch im Blick behalten“, so Zweiter Bürgermeister Wilhelm Kugelmann. Die genauen Kosten für das Dach sollen nun nachgereicht werden, dann soll es eine neue Entscheidung geben.