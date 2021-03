vor 32 Min.

Ein Bolzplatz sorgt in Horgau für Ärger

Über zu laute Kinder, die Fußball spielen, beschwerten sich Anwohner in Horgau. Nun gibt es neue Regeln.

Plus Die Öffnungszeiten für einen Bolzplatz in Horgau wurden neu festgelegt. Der Gemeinderat billigte außerdem den Bebauungsplan im Neubaugebiet Auerbach.

Von Michaela Krämer

Abwechslung in den ansonsten tristen Corona-Alltag bringt sportliche Betätigung. Die geht so manch einem im Horgau aber zu weit. Konkret geht es um einen Bolzplatz hinter dem Spielplatz "Am Heuwegfeld". Nun beschäftigte sich der Gemeinderat mit den Anliegen der Anwohner.

Der Spielplatz im Baugebiet erfreut die Kinder und Jugendlichen zunehmend. Doch das gefällt nicht jedem. Von früh bis spät und das an sieben Tage der Woche wird der Bolzplatz hinter dem Spielplatz belagert. Daher sind einige Anlieger auf Bürgermeister Thomas Hafner zugegangen. Sie fühlen sich von zu lauter Musik und Bällen, die gegen das Metalltor fliegen, gestört und wünschen sich eine zeitliche Begrenzung für die Nutzung. Der Vorschlag, die Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 20 Uhr einzuschränken, wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Ulrich Mayr ( CSU) hält eine Schließung um 20 Uhr speziell in den Sommermonaten für zu früh. Die Öffnungszeiten werden von 8 bis 21 Uhr festgelegt. Ob das Schild die gewünschte Wirkung haben wird, muss sich zeigen.

Neubaugebiet in Auerbach ist Thema im Gemeinderat Horgau

Neubaugebiet Der neu aufgestellte Entwurf des Bebauungsplans für das Neubaugebiet Auerbach, Streitheimer Straße Nord, wurde vom Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung mit dem Billigungsbeschluss auf den letzten Verfahrensschritt gebracht. Zuvor waren die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie der Bürger eingeholt und behandelt worden. Der Feldweg wurde nochmals dahingehend verändert, dass auch große landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Anhänger um die Kurvenradien fahren können. Die Grundstücksgrößen wurden angepasst.

Die Erschließungsplanung (Kanal, Wasserversorgung) ist zwar bereits im Plan zum größten Teil beinhaltet, wie Bürgermeister Thomas Hafner erläuterte, er wolle jedoch diese Thematik in einer weiteren Sitzung behandeln. Bei den eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und Organisationen sowie Bürgern gab es wenig bis gar keinen Diskussionsbedarf.

Horgauerin wünscht sich Bushaltestelle an der Streitheimer Straße

Der Bayerische Bauernverband hat auf die Aufstellung von Hundetoiletten und die Pflege von Baum- und Strauchpflanzungen hingewiesen. Das Landratsamt (Immissionsschutz) machte darauf aufmerksam, dass bei drei Wohnhäusern die Schlaf- und Kinderzimmer zur straßenabgewandten Seite geplant werden müssen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bittet zu überprüfen, ob das Oberflächenwasser ausreichend Möglichkeit zur Versickerung hat. Der Markt Zusmarshausen als Nachbargemeinde regte an, dass eine Verkehrsberuhigung zur Ortseinfahrt aus Richtung Streitheim kommend, geschaffen wird.

Bushaltestelle Im Rahmen der Bürgerbeteiligung hatte eine Bewohnerin den Wunsch nach einer Bushaltestelle im Baugebiet Streitheimer Straße angemeldet. Speziell für Grundschüler sei dies ein langer Weg. Hafner erklärte, dass die Errichtung einer Bushaltestelle aufgrund der Anforderungen zur Umgestaltung der Kreisstraße nicht möglich sei. Die Gemeinde wolle prüfen, ob und an welcher Stelle eine Haltestelle für den Schulbus eingerichtet werden kann. Künftig könne auch der neu eingesetzte Bus-on-Demand an dieser Stelle halten, so der Bürgermeister. Das von einem Bewohner gewünschte Walmdach wurde von der Gemeinde abgelehnt. "Wir wollen die Häuser im traditionellen Stil gestalten.“ Eine Anwohnerin sieht die Bewirtschaftung ihres aktuell verpachteten Ackers durch das Neubaugebiet massiv erschwert. Durch die Ausweisung eines Fuß- und Radwegs sieht sie ihre Einfahrt in das Grundstück versperrt. Die Planzeichnung wird entsprechend angepasst, so dass sich die Zufahrtssituation nicht verschlechtert, so Hafner .

