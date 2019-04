vor 19 Min.

Ein Bürgermeister in rauen Zeiten

Ulrich Schwarz regierte in Augsburg – seine Politik brachte ihm schließlich den Tod

Von Jürgen Dillmann

Unzufriedenheit mit den politischen Bedingungen hat es in der Geschichte der Menschheit immer gegeben, und auch Auflehnung dagegen mit oft blutigen Auswüchsen. Und diese nicht selten unter dem Deckmantel juristischer Korrektheit. Eines dieser Ereignisse ist heute unser Thema, genauer gesagt der Protagonist des damaligen Geschehens: Ulrich Schwarz, Ratsherr in Augsburg Mitte des 15. Jahrhunderts, in einer fürwahr rauen Zeit mit Armut und Schrecken.

Die Familie Schwarz, Zimmerer ihres Zeichens, stammte eigentlich aus Rettenbergen und war einige Jahre vor der Geburt des Sohnes Ulrich 1422 nach Augsburg gezogen. Auch der ergriff den Beruf seiner Familie und erwarb sich unter der Zunft der Zimmerleute in Augsburg einen Namen. Damit begann seine politische Karriere, zunächst als Mitglied einer einflussreichen Gruppierung im Ratsausschuss der Stadt.

Im Jahr 1469 wird er erstmals zum Stadtpfleger – wie die Bürgermeister genannt wurden – gewählt. Die damalige Amtszeit war zwei Jahre. Schwarz wurde sechsmal gewählt und war somit Bürgermeister bis 1478.

Die bemerkenswerte Karriere war wohl auch den damaligen politischen Verhältnissen geschuldet. Wie das Augsburger Stadtlexikon feststellt, sei die Unzufriedenheit der Bevölkerung der bestimmenden Vorherrschaft der Kaufleute in der schwäbischen Metropole geschuldet gewesen. Tatsächlich führte diese Oligarchie in den Jahren 1450 bis 1460 zu einer wirtschaftlichen Krise mit der Verarmung des Handwerks und anderer Schichten.

Die Zünfte lehnten sich auf und setzten im Stadtrat Reformen durch. An der Spitze dieser Aktionen stand wohl Ulrich Schwarz. Eine der Folgen der Reformen war die Kompetenzsteigerung des Stadtrats. Doch die Gegenseite wehrte sich vor allem in der Person des Schwarz nicht wohlgesonnenen ehemaligen Stadtoberhaupts Johann Vittel. Ihn beorderte Schwarz zum Kaiser als Berichterstatter des politischen Zustands in Augsburg. Doch der nutzt diese Gesandtschaft, um gegen Schwarz und seine Vertrauensleute zu hetzen.

Zurück in Augsburg warf Schwarz, der mittlerweile wohl auch ziemlich selbstherrlich agierte, Vittel Eidbruch vor, und ließ ihn und dessen Bruder 1477 gegen den kaiserlichen Einspruch hinrichten. Bekommen ist ihm dieses Handeln nicht, denn zwei Jahre später starb er selbst am Galgen.

Als ob die damaligen Vorkommnisse nicht schrecklich genug wären, konfrontieren uns die Annalen auch noch mit einer Skizze des gerade Hingerichteten. Raue Zeiten damals – doch man erinnere sich an die weltweit verbreiteten Fotos aufgeschichteter Leichen in deutschen Städten nach den Luftangriffen Ende des Zweiten Weltkriegs, Bilder, die angeblich heute noch bei Sammlern Wertschätzung finden… von wegen raue Zeiten im 15. Jahrhundert.

Themen Folgen