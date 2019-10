vor 35 Min.

Ein Bus, so schwer wie 24 Elefanten

In Thierhaupten läuft Verkehrserziehung sehr anschaulich

„Wie verhalte ich mich an der Haltestelle und im Bus richtig?“ Unter diesem Motto fand ein Aktionstag für alle Schüler der Thierhauptener Grund- und Mittelschule und der Außenstelle Baar statt. In Zusammenarbeit mit dem Busunternehmen Egenberger aus Thierhaupten lernten alle Kinder der ersten bis vierten Klassen, wie und wo man sich an Haltestellen richtigerweise anstellt.

Ein Busfahrer stellte anstelle der Schüler Kunststoff-Pylonen an verschiedene Stellen, fuhr anschließend mit seinem Bus um die Kurve und zeigte allen Kindern eindrucksvoll, was passiert, wenn man beispielsweise zu nah am Straßenrand steht. Auch, was mit einem Wasserkanister geschieht, wenn ein Bus darüberfährt, ließ die kleinen und großen Zuschauer nicht nur wegen der kleinen Dusche schaudern, wenn man sich vorstellte, dass das ein Fuß oder anderer Körperteil sein könnte. Mit der Aussage, dass dieser Bus zwölf Tonnen wiegt, konnten viele erst einmal nicht viel anfangen. Der Vergleich mit 24 Elefanten machte schon mehr Eindruck.

Ebenso anschaulich wurde die Situation des „toten Winkels“ gestaltet. Ein Kind durfte als Busfahrer hinter dem Steuer sitzen, alle anderen mussten sich vor den Bus stellen und erfuhren, wie groß der Bereich vor dem Bus ist, in dem kein Kind gesehen wird, wenn es davorsteht oder geht. Als dann zuletzt alle Beteiligten angeschnallt im Bus mitfahren durften und dieser eine Vollbremsung machte, bei der alle sehr unsanft nach vorne geschleudert wurden, waren alle Schüler und Lehrer sehr beeindruckt und sich einig, dass falsches Verhalten im und um den Bus sehr gefährlich werden kann. (AL)

