Ein Busticket für weniger als einen Euro am Tag

Plus Gersthofer bekommen ab Oktober ein 360-Euro-Jahresabo. Innerhalb der Stadt wird’s noch billiger. Dies und ein neuer Bus sollen den Verzicht aufs Auto erleichtern.

Mit dem Bus oder der Straßenbahn fahren und nur weniger als einen Euro dafür pro Tag zahlen? Die Stadt Gersthofen möchte zum 1. Oktober ein verbilligtes Jahres-Abo einführen. Dies hat der Stadtrat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen. Insgesamt 60.000 Euro lässt sich das die Stadt im Jahr 2019 noch kosten.

Damit ist die Stadt Gersthofen die erste Kommune innerhalb des Geltungsbereich des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV), die einen solchen Rabatt einführt. Das neue Ticket gilt für das gesamte Stadtgebiet Gersthofen rund um die Uhr und kostet nur noch 240 Euro. Wer das Stadtgebiet Augsburg mitbefahren möchte, zahlt künftig 360 Euro. „Mit diesem Rabatt soll der Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erleichtert werden, weil er finanziell attraktiver wird“, erklärte Bernhard Schinzel, der Geschäftsführer der Gersthofer Verkehrsgesellschaft. Es soll also erreicht werden, dass mehr Bürger mit dem Bus fahren, anstatt automatisch das Auto zu nehmen.

Es gibt im Grunde zwei verschiedene Rabatte

In der Regel seien die Landkreise für den ÖPNV zuständig. „Gersthofen bildet hier eine Ausnahme, weil die Stadt in ihrem Gebiet Aufgabenträger ist.“ Stadtkämmerer Manfred Eding erläuterte, dass es im Grunde zwei verschiedene Rabatte gibt: Erwachsene Gersthofer Abonnenten, die nur im Stadtgebiet Gersthofens und seinen Ortsteilen (Preisstufe 1; AVV-Tarifzone 20) unterwegs sind oder von Gersthofen nach Langweid (Zone 30) zahlen ab 1. Oktober 20 statt regulär 37 Euro. Die Differenz von 17 Euro übernimmt die Stadt. Schüler und Azubis zahlen künftig 15 Euro monatlich, die Stadt beteiligt sich mit 20,40 Euro.

Wer nun als erwachsener Gersthofer nach Augsburg (Preisstufe 2; Tarifzonen 10 und 20) fahren möchte, zahlt bisher für ein Abo monatliche 52,50 Euro. Ab Oktober sollen es nur noch 30 Euro sein – die Stadt schießt 22,50 Euro zu. Schüler und Azubis werden dann mit 25 Euro zur Kasse gebeten, die Stadt übernimmt 26,50 Euro. „Dieser Rabatt für die Schüler, die für ihren Schulweg selbst aufkommen müssen, weil der Staat die Schulwege nicht bezahlt, soll dafür sorgen, dass diese weniger zahlen müssen als die Erwachsenen“, fügte Bürgermeister Michael Wörle hinzu.

Nicht jeder erhält einen Zuschuss

Schüler und Pendler, die nach Meitingen fahren erhalten Schinzel zufolge allerdings keinen Zuschuss, ebenso, diejenigen welche von Gersthofen über Augsburg in den Landkreis Aichach-Friedberg fahren müssen. „Bei Schülern werden auf diesen Strecken in der Regel die Fahrtkosten vom Staat übernommen. Im Juni gab es lauf Eding in Preisstufe 2618 Abos, sowie 129 Schüler-/Azubi-Abos. In Preisstufe 1 waren es 29 Abos, dazu 291 Schüler-Abos sowie 199 Schülertickets „kostenfreier Schulweg“. Bei letzteren ist die Stadt Aufwandsträgerin.

Die bisherigen Abo-Kunden sollen über die Post informiert werden und können die Umstellung beim AVG Kundencenter in Augsburg (Hoher Weg oder Königsplatz) oder den anderen Abo-Zentren beantragen. Neukunden können das Gersthofen-Abo ebenfalls bei den Kundencentern beantragen. Sie müssen lediglich mit einem Personalausweis den Wohnort in Gersthofen nachweisen.

Abonnement kann direkt im Bürgerservicezentrum beantragt werden

Wenn das derzeit entstehende Bürgerservicezentrum im Gersthofer Rathaus fertig ist, soll ab Anfang 2020 das Abonnement direkt dort beantragt werden können. Auch der Verkauf weiterer Fahrkarten dort ist laut Manfred Eding angedacht. „Die Abo-Stellen werden den Kunden künftig den reduzierten Preis berechnen und an die Stadt Gersthofen eine Rechnung über den Differenzbetrag aller Abokunden ausstellen.

Zusätzlich attraktiver soll der ÖPNV in Gersthofen werden: Am Donnerstag nahm die GVG einen neuen Midibus offiziell in Betrieb. Er hat insgesamt 42 Plätze, davon 14 Sitzplätze. Der Einstieg ist absenkbar und über eine Rampe auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen barrierefrei. Und in der Innenausstattung entspricht er voll dem Standard des AVV. Mit seiner geringeren Größe und Breite kann er auch problemlos in engen Straßen der Ortsteile eingesetzt werden.

50.000 Liter Diesel eingespart

Vier solcher Busse hatte die GVG bisher in Betrieb: „Im Vergleich zu den größeren Zwölf-Meter-Bussen haben wir damit schon 50.000 Liter Diesel eingespart“, so technischer Geschäftsführer Werner Ziegelmeier. Die Anschaffungskosten betrugen rund 150.000 Euro, im Rahmen des Programms „Bayern barrierefrei“ der Staatsregierung wurden davon 50.000 Euro bezuschusst.