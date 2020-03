vor 33 Min.

Ein Comedian testet sein Publikum aus

Johann König ist ein Meister der Sprache. Er geht dabei auch oft unter die Gürtellinie

Von Diana Zapf-Deniz

Korrekter Haarschnitt. Kühler, gelangweilter Blick. Grünes Hemd. Blaue Jeans. Grüne Schuhe. Johann König, der Alleinunterhalter aus Soest, gastierte in der nahezu ausverkauften Stadthalle Gersthofen mit seinem Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“.

Er ist ein Meister des Spiels mit der deutschen Sprache, das muss man ihm lassen. Er liebt es, Worte gefühlt unendlich oft zu wiederholen und ihre Betonung dabei so erklingen zu lassen, dass Hintersinnigkeit zum Vorschein kommt. Worte zieht er in die Länge, spricht ruhig und scharfzüngig und arbeitet sich oftmals zum eskalierenden Höhepunkt hin, um dann laut zu brüllen. Oder Wörter werden einfach neu zusammengesetzt, um einzelne Geschichten miteinander zu verknüpfen. Wie etwa die „Kaiserschnitteinzelkinder“, mit denen man nichts mehr anfangen könne.

Sein Humor ist derb und zynisch. Damit polarisiert er durchaus. Hindernisse würden dem verwöhnten Rotzbaby in der sozialen Hängematte schon bei der Geburt aus dem Weg geräumt, weil es erstmals eng werden könnte. Also hebe man es komfortabel aus der Bauchdecke und weil es Geburtstag habe, gäbe es noch den Mutterkuchen oben drauf. Das Baby gäbe lautstark als Antwort: „Wo ist die Glasur, du Arschloch?“ Manche lachen lauthals, andere verhalten oder gar nicht.

Die „depressive Stimmungskanone“, wie er immer wieder genannt wird, beherrscht das Metier der Respektlosigkeit an Frauen, Kindern und Minderheiten. König erzählt von seinem Traum, in dem er Sex mit einer sehr, sehr dicken Frau habe. Diese vergleicht er dann mit den erwähnten Vorteilen von Boxspringbetten und SUV: „Leichter Einstieg. Komfort. Gute Sicht.“

Man hat fast das Gefühl, dass der gelernte Kinderkrankenpfleger und studierte Sportlehrer, der 2001 mit dem Deutschen Comedypreis als „Entdeckung des Jahres“ ausgezeichnet wurde, sein Publikum testet, wann es jemandem zu viel werden und den Saal verlassen würde. Vielleicht dachte sich der eine oder andere Zuschauer: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Denn es war durchaus von Gästen zu hören, dass er schon recht gemein sei. König schafft es, sein Publikum mit dem Vorlesen von Spammails mit Kontaktangeboten zu unterhalten. Die algorithmisierten elektronischen, teils perversen Werbenachrichten, samt der schlechten Übersetzung in die deutsche Sprache, haben sein Interesse geweckt. Diese kommentiert er lustvoll bis spöttisch: „Komm du mir nach Hause. Ich werde dir den Arsch belichten.“

Der dreifache Familienvater erzählt immer wieder aus seiner Kindheit und Szenen seines Alltags. Als Kind habe er während der Autofahrt in den Urlaub Nappo und Negerküsse von seinen Eltern bekommen, war nicht angeschnallt und sein Vater habe Zigarette geraucht und Bier getrunken. „Wenn man das heute so hört, waren wir eine richtige Assi-Familie.“

Seine Kinder seien rückblickend aus Sicht des Planeten, der ächze und stöhne, die falsche Entscheidung gewesen, da sie drei weitere Bazillen wären. Die Klimadebatte ließ er nicht aus. Wenn Schüler auf die Schule verzichten, würden Erwachsene dafür auf Kinder verzichten. Letztendlich seien auch die Kinder der Grund dafür, weswegen er sich von seiner Frau trenne. Denn „Quality time“ (Qualitätszeit) könne er nicht mit den Kindern haben, sondern nur, wenn er alleine sei.

Von seiner Frau, deren Vornamen er vergaß, lässt er sich den Kaffee bringen. Doch dann müsse sie auch wieder verschwinden: „Ich döse. Wer mich weckt, ist böse.“ Die Erklärung für derart bissigen Humor könnte eventuell eine Midlife-Crisis des 1972 geborenen Komikers sein. Doch was soll’s. Das Publikum lacht, wenn es trocken als „Spacken“ bezeichnet wird.

Zum Schlussakkord setzt er mit den Worten an, dass er Stimmung in die vermoderte Bumsbude bringe. Der Saal bebte, als die Revolverheld-Melodie „Immer noch fühlen“ ertönte und König sang. Die Show in der Stadthalle bezeichnete er als Coronavirus-Party. War das auch der Grund, weshalb er seine Bücher, die sein Team in der Pause zum Verkauf anboten, im Anschluss an die Vorstellung nicht signierte?

Themen folgen