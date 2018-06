15.06.2018

Ein Dank an den zweiten Mesner

Der zweite Mesner der Pfarrei St. Wolfgang Meitingen, Herrman Dirr (Mitte), wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes wurde der zweite Mesner der Pfarrei St. Wolfgang in Meitingen, Herrman Dirr,in den Ruhestand verabschiedet. Davor gab es eine sehr persönliche und launige Rede von dem diensthabenden Mesner Roman Margazyn. Margazyn hatte nachgerechnet und kam zu dem Schluss, dass Dirr ihn allein in 1000 Stunden in Gottesdiensten während seines Urlaubs vertreten durfte. Außerdem wurden die ausgeschiedenen Pfarrgemeinderatsmitglieder mit einer Urkunde und einem Geschenk geehrt, das die neuen Vorsitzenden und Pfarrer Gerhard Krammer überreicht haben. Ausgeschieden sind – nach vielen Jahren der ehrenamtlichen Tätigkeit – Hildegard Kell, Ulrike Dirr, Sarah Wanner, Gudrun Schilling-Wirkner, Susanne Buhl, Alois Nöbauer und Tobias Mairle. Nicht anwesend waren Marija Skrobo-Jakobovic, Barbara Gistel und Maria Töltsch. Alle versprachen auch weiterhin ihre Pfarrei mit Rat und Tat zu unterstützen. (AL)

