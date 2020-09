vor 40 Min.

Ein Dinkelscherber ist als Hygieneexperte in aller Welt im Einsatz

Der Dinkelscherber Hygieneexperte Wolfgang Pentz berichtet über seine Einsätze in aller Welt. Vor allem in Zeiten von Corona ist sein Wissen gefragt.

Bei der Monatsversammlung der SPD Ortsgruppe Dinkelscherben referierte Wolfgang Pentz über seine Einsätze für das Internationale Rote Kreuz in Mozambique nach dem Zyklon „Idai“ im Jahr 2019 und über den Aufbau einer Corona- Hilfsstation in Wörth im Landkreis Germersheim.

Pentz ist seit vielen Jahren aktiv im BRK als Fachkraft für Wasserhygiene und Technik. Sein erster Auslandeinsatz war 1981 nach dem verheerenden Erdbeben in San Miguel de Serrino im Dezember 1980 in Italien. Es war ein humanitärer Einsatz mit dem Aufbau einer Wasserversorgung und der Errichtung von Wohnunterkünften, die von Fertighausherstellern gespendet wurden. Nach intensiver Schulung bildete er sich zum Techniker für Trinkwasseraufbereitung im Katastrophenfall, speziell für Auslandeinsätze fort. Seinem Arbeitgeber, die MAN Energy Solutions in Augsburg, ist er dankbar, dass er für solche Einsätze freigestellt wird.

Was Wolfgang Pentz als Hygienekoordinator in Mozambique erlebt hat

Bei der SPD berichtete er in einem spannenden Vortrag über seinen Einsatz in Mozambique und die internationale Koordination solcher Einsätze. Zuständig für Hygiene, Trinkwasserversorgung und Kontrollen dieser Maßnahmen ging sein fünfwöchiges Engagement bis hin zur Schulung von Krankenschwestern, Anlernen und Ausbilden von Technikern. Im zweiten Teil schilderte er den Aufbau eines Corona-Hilfskrankenhauses in Wörth, nahe der Grenze zu Frankreich. Pentz wurde als Hygienefachmann dazu gerufen, um in Zusammenarbeit mit medizinischen und technischen Spezialkräften aus einer Fabrikhalle ein funktionierendes Infektionskrankenhaus mit all den dazugehörigen Abteilungen zu planen und zu errichten. Bis heute ist er ehrenamtlich als Hygienetechniker tätig.

In Zeiten der derzeitig wieder ansteigenden Erkrankungen an Covid19 regte sein Referat auch an, darüber nachzudenken, wie wichtig nicht nur Abstand halten und Maske tragen ist, sondern auch im Speziellen die tägliche Hygiene. (AL)

