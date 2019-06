vor 25 Min.

Ein Dorf feiert das ganze Wochenende

Willmatshofen trifft sich bei Blasmusik und Genüssen

Am Wochenende wird die Dorfmitte des Fischacher Ortsteils Willmatshofen zur Feierzone. Die Festgemeinschaft aus Feuerwehr, Tellschützen und TV Willmatshofen, hat für Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni, ein Volksfest organisiert. Den Festauftakt bildet der Abend der Dorfvereine am Freitag. Zu Köstlichkeiten wie Flammkuchen spielt ab 19 Uhr ein Alleinunterhalter. Am Samstag, 29. Juni, ist ab 19 Uhr die Weinlaube geöffnet. Außerdem sorgt der Musikverein Fischach für die Gestaltung des Abends.

Der Sonntag, 30. Juni, beginnt um 8.45 Uhr mit einer Messe am Festplatz. Anschließend, etwa ab 10 Uhr, veranstalten die Dorfvereine einen gemeinsamen Frühschoppen, es spielen die Erktalbuam. Mittagessen gibt es ab 11.30 Uhr, Kinder können ab 14 Uhr auf dem Kletterturm herumtollen. Den Festausklang bildet der Musikverein Siegertshofen ab 18 Uhr. (AL)

