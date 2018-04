vor 40 Min.

Ein Erzkonservativer wird bekehrt

Viola Müller spielt eine der Töchter in „Monsieur Claude und seine Töchter“ in der Stadthalle Neusäß.

Die Stadthalle Neusäß zeigt Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“. Wir verlosen Karten

Wenn ein erzkonservativer Vater die Rechnung ohne seinen Nachwuchs macht, kann es zu amüsanten Verwicklungen kommen. Das zeigt die Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“. Für ein Theatergastspiel mit dem Stück am Sonntag, 15. April, ab 19 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal zwei Freikarten.

2014 begeisterte der Kinohit 20 Millionen Zuschauer, darunter vier Millionen Deutsche. Stefan Zimmermanns Bühnenfassung des a.gon Theaters feierte 2016 in Wien Premiere. Der erzreaktionäre Patriarch Claude will wenigstens für die vierte Tochter einen „anständigen“ Katholiken. Zum Juden, Muslim und Chinesen als Schwiegersöhnen stößt der Wunschmann. Claude triumphiert, bis er ihn sieht. Mit der Hautfarbe ist Feuer auf dem Dach.

Obwohl die Komödie das ernste Thema Rassismus aufgreift, umschifft sie platte Ressentiments mit Einfallsreichtum und geistreichem Witz, über den man lauthals lachen darf. Der Verlobte klagt nach dem schockierenden Antritt bei ihr zu Hause: „Du hättest mich vorwarnen können, dass deine Eltern weiß sind.“ Der Rollentausch entlarvt die Lächerlichkeit bornierter Vorurteile. Als sich die Elternpaare treffen, prallen Spiegelbilder aufeinander mit dem Bekenntnis „Ich bin kein Rassist, aber … .“

Für die Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ am Sonntag, 15. April, um 19 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 12. April, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns das Jahr, in dem die Filmfassung Millionen anlockte. Eine Teilnahme ist auch per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. (lig)

für 25/22/17 Euro gibt’s an

der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß im Rathaus, Hauptstraße 28, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).