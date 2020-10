26.10.2020

Ein Ex-Junkie warnt Gersthofer Mittelschüler vor Drogen

Meist im Verborgenen gleiten Drogensüchtige in Abhängigkeit und Ruin. An der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule setzt man daher auf Aufklärung.

Um junge Menschen auf die Gefahren der Drogensucht aufmerksam zu machen, hatte die Anna-Pröll-Mittelschule zu einer Vortragsreihe geladen. Zu Gast ein ehemaliger Drogenkonsument, der Nürnberger Dominik Forster. Schon einige Jahre berichtet er in Videoclips in sozialen Netzwerken von seinem Weg in die Sucht und wieder heraus. Mit ehrlichen Worten und der ungeschönten Wahrheit ließ er vor den Schülerinnen und Schülern seinen Lebensweg Revue passieren. Ein Weg vom ganz normalen Jungen, der eigentlich nur Fußballspielen wollte, über die Sucht, Straftaten, Gefängnisstrafen und die Stunden des Entzugs.

Der Weg in die Sucht verläuft schleichend

„Ich hätte auch sterben können“, so Forster „aber ich habe überlebt. Ich denke, ich habe es darum geschafft, damit ich nun hier stehen und versuchen kann, euch von den Drogen fern zu halten“. Der Weg in die Sucht geschehe, so der Nürnberger, nicht von heute auf morgen. Man stehe nicht morgens auf und sagt, ab heute bin ich süchtig. Ein sehr schwerer Unfall in seiner Kindheit sei bei ihm der Auslöser gewesen. Gepaart mit den Problemen seiner Eltern, die nach außen gut gelaunt und „cool“ gewesen seien, ihre Sorgen und Nöte aber auch mit Suchtmitteln zu verbergen versuchten.

„Wenn man das erste Mal Drogen nimmt, ist man ganz oben, alles fühlt sich toll an, man vergisst seine Realität. Wenn die Wirkung nachlässt, ist man am Boden, fix und fertig, wie tot“, beschrieb Forster seine Erfahrung. „Man versucht, durch erneuten Konsum wieder den Höhenflug vom Anfang zu erreichten, das gelingt aber nie wieder, auch nicht, wenn man immer mehr und immer stärkeren Stoff nimmt“. Am Ende liege man tot am Boden, total zerstört und fertig, so der Referent. Nachdenklich nahmen die Schülerinnen und Schüler den Inhalt des Vortrags auf, interessierte und differenzierte Fragen schlossen sich an den Vortrag an. Wie nun lasse sich das Abgleiten in die Drogensucht verhindern? Hätten die Versuche von Freunden, ihm zu helfen, irgendetwas genutzt, so eine Frage? Nein, er habe in dieser Zeit auf niemanden gehört, so Forsters ehrliche Antwort. Der einzige Schutz vor der Sucht: das „Nicht Anfangen“. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen