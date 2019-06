vor 42 Min.

Ein Festtag für die ganze Familie

Der Renner beim Mühlentag in Thierhaupten! Viele Hände bereiteten aus Roggensauerteig leckere Teiglinge für den Brotbackofen.

Brotbacken, Buchbinden oder Märchen hören: Am Pfingstmontag ist im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten viel geboten – auch Handwerk und Regionales.

Das Klostermühlenmuseum organisiert am Pfingsmontag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr einen großen Festtag für die ganze Familie. Rund um die ehemalige Getreidemühle, die einst vom Benediktinerkloster Thierhaupten errichtet wurde, ist am 26. Deutschen Mühlentag viel geboten.

Führungen Stündlich finden Führungen durch die Mühle statt, das neu errichtete Gerinne samt Fischtreppe kann besichtigt werden.

Sonderausstellung Eine Sonderausstellung unter dem Motto „Können wir bald einpacken?" zeigt den Wandel der Verpackungen im Laufe der Zeit: Vom Leinensack, in dem jahrhundertelang Mehl und Gries von der Mühle nach Hause transportiert wurden, zu Weidenkörben, Keramikbehältern, Papiertüten und Blechdosen bis zur heutigen Plastikverpackung. Dass Kunststoffe neben vielerlei Vorteilen auch große Umweltprobleme heraufbeschworen haben, insbesondere wenn sie als Einwegverpackungen und sogar noch unsachgemäß in der Natur weggeworfen werden, verdeutlicht die Ausstellung ebenso. Spannende Erkundungen im ganzen Haus

Kinder können aktiv mitmachen. Wer gerne forscht, kann mit dem neu herausgekommenen Entdeckerheft „Das kleine Büchlein des Mühlenhandwerks“ spannende Erkundungen im ganzen Haus anstellen. Außerdem können Kinder Getreide an Handmühlen schroten, Müsliportionen herstellen, Brot am Backhaus backen, Papier schöpfen aus der Bütte, Märchen im Mühlenmärchenstadel hören, Heufiguren binden und Buchbinden für kleine Hände und vieles mehr.

Handwerkliches Lorenz Lindermair, ein Korbflechter aus Holzheim präsentiert seine Ware aus Weide, der Thierhauptener Buchdrucker Ludwig Sattich führt die Technik einer historischen Handtiegeldruckpresse vor und die Buchbinderin Zentha Rummel aus Türkheim zeigt ihre qualitätsvollen Produkte. Die Spinnerinnen der „Spinnerbande“ aus dem Raum Buttenwiesen zeigen ihr Können am Spinnrad.

Bienen Der Thierhauptener Imkerverein informiert naturbegeisterte Museumsbesucher über die Bedeutung der Honigbiene, gibt Einblick in ein Bienenvolk hinter Glas und bietet leckeren Honig an. Kinder können ihre eigene Kerze aus Bienenwachs herstellen.

Regionales Eiscreme, regional erzeugt von Uli von Bocksberg und viel Wissenswertes und hochwertige Produkte aus der Region gibt es zum Thema Kräuter mit Sophie Bösel, Zirbenholz-Produkte mit Sandra Schablas, beide aus Thierhaupten und Hanf von Georg Kaltner aus Lauterbach.

Plastikverzicht Wie man im Alltag auf Plastik verzichten kann und Alternativen dafür findet, wird bei dem kleinen Markt vor der Mühle fündig.

Wie man im Alltag auf Plastik verzichten kann und Alternativen dafür findet, wird bei dem kleinen Markt vor der Mühle fündig. Bewirtung Musik, Volkstanz und Bewirtung durch den Heimat- und Trachtenverein Thierhaupten und Musikanten des Thierhauptener Musikvereins auf der Mühlenwiese sorgen für gute Laune und Gemütlichkeit. Die beschauliche Lage der Mühle am Bach, ein hübscher Mühlengarten, das plätschernde Wasserrad und viel Abwechslung laden ein zum Verweilen.

Eintritt Der Eintritt kostet drei Euro, inklusive Kinderaktionen sechs Euro.

Der Eintritt kostet drei Euro, inklusive Kinderaktionen sechs Euro. Parken Direkt an der Mühle kann nicht geparkt werden. Die Parkplätze am Kloster, Zufahrt über Augsburger Strasse 22 und am Festplatz, Baarer Straße, stehen den Besuchern des Deutschen Mühlentages zur Verfügung.

Anfahrt Die Anfahrt über die Lechbrücke ist wieder möglich. Dort ist streckenweise die Fahrbahn nur einspurig befahrbar. Eine Ampel regelt den Verkehr. Es kann zu Wartezeiten kommen.

Die Anfahrt über die Lechbrücke ist wieder möglich. Dort ist streckenweise die Fahrbahn nur einspurig befahrbar. Eine Ampel regelt den Verkehr. Es kann zu Wartezeiten kommen. Spaziergang Vom Klosterparkplatz aus führt der Mühlenweg, ein zehnminütiger Spazierweg, an den Standorten der ehemaligen Mühlen vorbei zum Museum. Direkt unterhalb des Klosters an der Friedberger Ach lagen Wasserhaus und Öl- und Sägemühle. Weiter außerhalb des Ortes treffen Sie auf den Ort, an dem einst die Papiermühle stand. Schilder geben dazu nähere Informationen.

Sägemühle Wer einen Spaziergang am Mühlenweg machen will, wird an diesem Tag noch mit einer weiteren Attraktion belohnt, denn am Standort der ehemaligen klösterlichen Sägemühle befindet sich heute der Holzhandel der Familie Blasel, Thierhaupten. Dort wird ebenfalls von 11-17 Uhr ein Tag der offenen Türe (ohne Führung) veranstaltet. Es ist zudem die neue Gartenausstellung zu sehen und ausgewählte Erzeugnisse zu Innenausbau und Gartengestaltung aus Holz werden vorgestellt. Auch Partnerbetriebe des Holzhandwerkes stellen ihre Produkte aus. (AL)

