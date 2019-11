vor 35 Min.

Ein Fischacher leitet eine Radtour im Himalaja

Mario Müller aus Fischach führt eine sechsköpfige Mountainbike-Gruppe über die Südseite im Himalaja. Die Truppe legt insgesamt 16.000 Höhenmeter zurück.

Wieder war es das ehemalige Königreich Lo, das heutige Mustang, das Mario Müller und seine Gruppe in den Himalaja zog. Bereits bei seinem letzten Besuch in Lo Manthang, der Ort, der auch noch heute schwer zu erreichen ist, und erst Mitte der 1990er für Ausländer erreichbar wurde, war für ihn der Entschluss gefasst: „Bei meiner nächsten Mountainbike Expedition möchte ich die letzte Passhöhe und somit die Überschreitung der Südseite im Himalaja wagen“.

Eine der wichtigsten Salzhandelsrouten führte einst über das Himalaja-Massiv von Tibet nach Nepal an Lo Manthang vorbei. Die erforderlichen Genehmigungen für die gesamte Region bekam Müller in Kathmandu. Für die letzten 1000 Höhenmeter bis zur Grenze nach Tibet/ China wurde jedoch keine Erlaubnis für Ausländer erteilt. Auf Druck der chinesischen Behörden werden diese benötigen Papiere nicht ausgestellt. „Schon mehrmals habe ich in den vergangenen Jahren versucht, auf offiziellen Weg eine Genehmigung von den chinesischen Behörden zu erlangen, leider vergeblich“, sagt Müller.

Mit dem Rad zur Hütte und zu Fuß auf die Gipfel

Der Fischacher, der schon vor 30 Jahren seine ersten Abenteuer im Himalaya suchte und fand, gründete vor 20 Jahren „Himalaja Biketours“ und hat bis heute schon viele Mountainbike- und Hike-Touren organisiert und geleitet. „Bike and Hike“ ist eine Spielart des Bergsteigens, die es in den Alpen schon seit Jahrzehnten gibt. Es geht dabei beispielsweise mit dem Rad zur Hütte und zu Fuß dann weiter auf die Berggipfel. Und Gipfel gibt es im Himalaja genug. \u0009„Diese Region und das Dach der Welt haben mich immer begleitet in den vergangenen 30 Jahren und ich fühle mich Zuhause bei den Menschen im Himalaja“. Die alten Handelswege der Salzkarawanenrouten hätten es ihm gleichwohl angetan, wie auch die Pilgerwege, die die Teilnehmer auf Höhen von bis zu 5800 Meter bringen.

„Dies ist eine Herausforderung und eine Besonderheit im höchsten Gebirge der Welt“, sagt Müller, der diese Wege die „Lebensadern der Berge“ nennt. \u0009Die sechsköpfige Mountainbikegruppe kam überwiegend aus Bayern, davon zwei aus Schwaben und einer aus der Schweiz. Am Ende der Tour hatten die Teilnehmer mehr als 400 Kilometer Strecke und rund 16.000 Höhenmeter hinter sich gebracht. Laut Müller war es die erste Gruppe, die den letzten Pass bis zur Überschreitung geschafft habe. „Der Blick auf das Tibetische Hochland war ein überwältigender Moment für mich und für alle, die sich mit mir auf dieses Wagnis eingelassen haben“, erinnert er sich.

Für jeden jeden Biker sind es unvergessene Momente

Das Mountainbike zu schieben und auch zwischendurch zu tragen, Kälte, extreme Trockenheit sowie die absolute Höhe, auf der sich die Mountainbiker bewegten, forderten von den Teilnehmern absolute physische und psychische Stärke. „Ich bin sehr glücklich über diesen gemeinsamen Erfolg bei dieser Mountainbike Expedition und zolle jedem großen Respekt über das Erreichte“, sagt Müller bei der Ankunft. Doch die Mühe lohne sich. „Denn für jeden jeden Biker sind es unvergessene Momente, Eindrücke und Erfahrungen in dieser archaischen Landschaft und im Schatten der Achttausender mit dem Mountainbike fahren zu dürfen. \u0009Der mitgereiste Arzt Dr. Peter Baier hatte auf der Tour weniger zu tun als auf vorangegangen Touren. Er musste lediglich sich selbst versorgen. Und zwar nach einem Sturz, der aber nur mit kleineren Blessuren endete. (pm)

