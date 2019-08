vor 54 Min.

Ein Friedensfest auch fürs Augsburger Land

Das Ergebnis unserer Umfrage auf der Homepage unserer Zeitung und auf Facebook ist eindeutig - wenn auch nicht repräsentativ.

Mariä Himmelfahrt hat uns vor allem in Bayern wieder einen Feiertag beschert. Doch einige Kommunen schauten in die Röhre. Regionen, die überwiegend evangelisch geprägt sind, mussten arbeiten.

In Nördlingen beispielsweise durften sich nur die Mitarbeiter des Landratsamtes freuen. Die gehören nämlich zur Dienststelle Donauwörth, und dort ist der 15. August ein Feiertag. Ähnlich ist es auch beim Friedensfest am 8. August. Wer in Augsburg wohnt, aber in Gersthofen oder Neusäß arbeitet, hat nicht frei. Wer jedoch im Speckgürtel wohnt und in der Fuggerstadt arbeitet, der bekommt einen freien Tag.

Rund zwei Drittel sind dafür

Wir haben daher unsere Leser gefragt: „Soll auch das Augsburger Land das Friedensfest feiern?“ Und das Ergebnis ist eindeutig. 59 Prozent waren auf der Homepage unserer Zeitung dafür, bei Facebook waren es sogar 68 Prozent.

Es haben insgesamt (online und Facebook) 519 Leser abgestimmt. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

